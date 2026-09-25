Troiță sfințită la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” din Capitală

Un sobor condus de Pr. Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, a sfințit vineri o troiță ridicată în curtea Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” din Capitală, unitate medicală unde a primit îngrijiri inclusiv vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist.

Troița a fost realizată de Părintele Emanuel Ganciu din Protoieria Ilfov-Sud, la inițiativa preotului de caritate al spitalului, Părintele Mircea Florin, și a personalului medical.

Monumentul comemorează angajații și pacienții trecuți la Domnul întru nădejdea învierii și reprezintă o mărturisire în spațiul public, a spus Părintele Alin Nica: „Este un semn vizibil al lucrărilor lui Dumnezeu în această comunitate – mai ales față de persoane care sunt în suferință și în diferite neputințe”.

„Ea are menirea de a-i chema la rugăciune și de a-i întări în credință, nădejde și dragoste pe cei care intră în spital, fiind amplasată la intrarea de urgență a spitalului, pentru că acolo există un aflux mai mare de pacienți, familii, personal medical, iar prezența Crucii să le fie sprijin și întărire în momentele grele ale vieții”, a mai precizat coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Program misionar al preoților de caritate din eparhie

Din sobor au făcut parte preoți de caritate și slujitori la parohii din Capitală.

Sfințirea troiței de la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” se înscrie într-o suită de evenimente cu caracter misionar organizate de preoții de caritate din eparhie.

În ultimii ani au mai fost sfințite troițe și la spitalele „Dr. Alexandru Obregia”, „Sf. Luca”, „Dr. Theodor Burghele”, „Dr. Ioan Cantacuzino”, „Dr. Mina Minovici”, „Dr. Victor Babeș” și la capela Centrului de îngrijire bătrâni Affinity Polizu.

Evenimente viitoare

Luni, 28 septembrie 2026, va fi sfințită o troiță și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov din Capitală, unde slujește preotul de caritate Răzvan Vișănescu. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel va fi Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul Administrativ Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Marți, 29 septembrie 2026, preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor se vor reuni la Mănăstirea „Sf. Maria” – Urlați, jud. Prahova, pentru Conferința anuală a preoților de caritate. Vor participa: Pr. Ionuț Tutea, consilier la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor; Pr. Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din eparhie; preoții de caritate; invitați din lumea medicală.