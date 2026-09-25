Pe cel ce se pocăiește, Hristos îl reașază în har și reînnoiește în el chipul lui Dumnezeu, a explicat Arhiepiscopul Alba Iuliei

Sfântul Siluan Athonitul a fost cinstit joi la hramul schitului de la Cut, județul Alba, unde Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a oficiat Sfânta Liturghie și a explicat că „pe cel ce se pocăiește, Hristos îl reașază în har și reînnoiește în el chipul lui Dumnezeu”.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a evidențiat că pocăința îi oferă omului bogăția sufletească pe care a primit-o la Sfântul Botez.

„Atunci când omul are inima rănită pentru greșelile sale și plânge cu lacrimi amare de căință, el se face din nou sănătos”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Alba Iuliei i-a îndemnat să se roage alături de Sfântul Siluan astfel: „Doamne, Tu vezi cât de neputincios este sufletul fără harul Tău. Dă-ne nouă frica Ta cea sfântă, dă-ne nouă puterea de a Te iubi”.

Peste două decenii de viață monahală

Schitul „Sfântul Siluan Athonitul” de la Cut a fost înființat în septembrie 2005 la inițiativa părintelui Adrian Nistor și a ctitorului Ilie Paștiu din Sebeș. La construirea așezământului au contribuit și trei monahi de la Mănăstirea Rebra-Parva, cu sprijinul credincioșilor care au donat terenul necesar.

În același an a fost ridicată o biserică mai mică, în altarul căreia se află un fragment din moaștele Sfântului Siluan Athonitul. De asemenea, un an mai târziu au început lucrările pentru un corp de chilii, care a cuprins biblioteca, trapeza și paraclisul cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

De la întemeierea schitului și până în prezent, starețul așezământului monahal este părintele protos. Teofan Popa.