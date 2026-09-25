Angajați ai Arhiepiscopiei Iașilor au învățat cum să reacționeze corect în cazul unor situații de urgență

Angajați ai Arhiepiscopiei Iașilor au participat marți la un instructaj în domeniul situațiilor de urgență susținut de pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza”.

Activitatea s-a desfășurat la Centrul eparhial și a reunit aproximativ 50 de angajați din mai multe sectoare.

Specialiștii ISU Iași au prezentat măsurile de apărare împotriva incendiilor, împrejurările care pot favoriza izbucnirea și propagarea acestora, precum și modul de acțiune în cazul apariției unui pericol.

Participanții au învățat cum să acorde primul ajutor. Le-au fost prezentate principiile de bază ale intervenției în primele momente în care o persoană se află în dificultate, fiind evidențiată importanța unei reacții rapide și responsabile.

Totodată, pompierii au subliniat necesitatea anunțării urgenței la numărul unic 112: „Nu trebuie să ne punem viața în pericol pentru a acorda ajutor. Evaluăm situația, ne păstrăm calmul, sprijinim victima în limita cunoștințelor pe care la avem și solicităm intervenția echipajelor specializate”.

Activitatea s-a desfășurat în baza Protocolului de colaborare încheiat între Arhiepiscopia Iașilor și ISU Iași.