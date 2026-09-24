300 de copii au primit ghiozdane cu rechizite de la Protoieria Sectorului 3 al Capitalei

Protoieria Sectorului 3 al Capitalei a oferit joi ghiozdane complet echipate cu rechizite pentru 300 de elevi și preșcolari.

Acestea au ajuns la copii din familii monoparentale, familii numeroase sau aflate în diverse situații de vulnerabilitate socială – inclusiv la cei 35 de copii care beneficiază de sprijin social și educațional prin Centrul de zi „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Copiii au venit însoțiți de părinți la sediul protoieriei, unde au fost întâmpinați de Părintele Protopop Florin Nectarie Busuioc și de personalul instituției.

„Avem bucuria de a‑i cunoaște pe acești copii din Sectorul 3 prin intermediul preoților de la parohiile din protoieria noastră, iar cei mai mulți dintre ei participă la slujbele Bisericii. Fiecare comunitate își cunoaște copiii, atât pe elevii silitori, cât și pe cei cu posibilități financiare reduse”, a explicat pentru Ziarul Lumina Părintele Protopop Florin Nectarie Busuioc.

„Am văzut la toți dragoste față de Dumnezeu și față de carte, motiv pentru care am decis să le venim în ajutor. Pentru a avea un an plin de reușite, ne‑am propus să le oferim ghiozdane pline cu rechizite școlare, cu tot ce au nevoie pentru începutul de an.”

Asistență educațională și psihologică

Protopopul Sectorului 3 al Capitalei a mai precizat că, în funcție de nevoi, copiii vor mai putea primi ajutoare și pe parcursul anului școlar.

„De asemenea, am decis să ne interesăm mai mult despre situația lor școlară, pentru că poate unii dintre copii mai au nevoie de meditații”, a spus Părintele Florin Nectarie Busuioc.

„În cadrul parohiilor există profesori care oferă meditații gratuite, iar noi trebuie să identificăm situațiile în care copiii au minusuri și să le suplinim și în felul acesta pentru a putea învăța mai ușor, astfel încât școala să devină un loc al bucuriei, un loc în care în fiecare zi copilul merge cu nădejdea că învață mai mult și devine un om mai bun.”

Pe lângă aceste tipuri de sprijin, copiii din evidența protoieriei pot primi, dacă au nevoie, și consiliere psihologică gratuită.

„Din discuțiile pe care le‑am avut cu profesori și directori de școală, am constatat că sunt destul de răspândite în rândul copiilor deficiențe și afecțiuni destul de delicate precum autismul, ADHD și așa mai departe”, a precizat părintele protopop.

„Copiii aceștia au nevoie de o terapie aparte, iar colaborarea cu psihologii pediatri este foarte bună, fiindcă ei vor veni în sprijinul lor și în sprijinul părinților care, adesea, nu știu cum să se comporte în asemenea situații.”

Parohii implicate

În majoritatea cazurilor, copiii provin din Sectorul 3 al Capitalei. Ei primesc sprijin la fiecare început de an școlar, dar și de Crăciun, de Paști, precum și de fiecare dată când apar nevoi speciale.

„Bisericile care ne ajută în desfășurarea activităților sociale au fost mai receptive decât de obicei la nevoile oamenilor care apelează la serviciul social al protoieriei”, a spus Cristina Untaru, asistentul social la Protoieria Sector 3.