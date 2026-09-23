Mănăstirea Antim își va cinsti sfântul ctitor la 310 ani de la martirizarea acestuia: Program

Mănăstirea Antim din Capitală se pregătește să-și cinstească ctitorul la 310 de la martirizarea lui: Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul a fost ucis în 1716 de turcii care îl luaseră în captivitate și conspiraseră la exilarea sa.

În acest context, așezământul monahal pregătește un program special de hram, care include evenimente liturgice și culturale.

Sărbătoarea va începe sâmbătă, în ajunul zilei de pomenire a sfântului, cu scoaterea în pridvorul bisericii a raclelor cu moaștele Sf. Cuv. Sofian de la Antim și ale Sf. 40 de Mucenici din Sevastia.

Liturghia Arhierească în ziua de pomenire a Sf. Ier Martir Ivireanul va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Program

Sâmbătă, 26 septembrie

Ora 17:00 Slujba Privegherii

Duminică, 27 septembrie

Ora 07:00 Scoaterea moaștelor în pridvorul bisericii

Scoaterea moaștelor în pridvorul bisericii Ora 08:00 Acatistul Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, Ceasurile și Sf. Liturghie Arhierească

Acatistul Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, Ceasurile și Sf. Liturghie Arhierească Ora 12:30 Sfințirea Chiliei Memoriale a Sfântului Cuvios Sofian de la Antim

Moaștele vor sta zilnic în pridvor spre cinstire până seara, în jurul orei 22:00. De asemenea, după slujba de sfințire de duminică, credincioșii vor putea vizita Chilia Memorială până seara, în jurul aceleiași ore.

Prezentare de carte

La finalul slujbei de sfințire a Chiliei Memoriale, vor fi lansate și două cărți recent apărute la Editura Basilica a Patriarhiei Române: „Mănăstirea Antim din București, vatra de isihasm a Sfântului Cuvios Sofian” de Arhim. Antipa Burghelea, membru al obștii de la Antim, și albumul cu fotografii de epocă intitulat „Booklet: Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici”.

De asemenea, vor fi prezentate pliantele despre viața Sf. Sofian realizate de obștea de la Antim în limbile română, engleză, greacă și georgiană.

Publicațiile și amenajarea Chiliei Memoriale a Sf. Sofian s-au făcut cu sprijin financiar de la Institutul Național al Patrimoniului.

Despre mănăstire

Mănăstirea Antim a fost întemeiată de Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, biserica fiind sfințită la 20 iulie 1715, cu un an înainte de moartea sa.

Tradiția menționează că ușile de la intrarea în biserică, precum și icoana cu cei patru sfinți (Alexie, Nicolae, Antim și Agata) au fost lucrate chiar de mâna Sfântului Antim Ivireanul, dăruit cu talent artistic.

Celelalte sculpturi în piatră și lemn au fost realizate după schițele sale.