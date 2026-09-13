Mesajul Patriarhului Daniel la proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița (RO/SRB)

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis duminică un mesaj la proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena, desfășurată la Mănăstirea Mălainița din Serbia.
„Sfânta Magdalena a ținut aprinsă candela Ortodoxiei tocmai atunci când puterile potrivnice căutau cu tot dinadinsul să o stingă pentru totdeauna”.
Patriarhul României a subliniat că Sfânta Magdalena de la Mălainița este considerată ocrotitoare atât pentru poporul român (vlah) cât și pentru cel sârb.
„Rugăciunea și sfătuirea ei tainică nu au contribuit doar la zidirea duhovnicească a sufletelor, ci au contribuit și la păstrarea unei bune înțelegeri între români (vlahi) și sârbi, trăind cu toții în pace și armonie, mai presus de orice deosebire etnică sau lingvistică”.
Mesajul integral în limbile română și sârbă:
Sfânta Magdalena de la Mălainița – mărturisitoare a credinței, sfătuitoare înțeleaptă și ocrotitoare a românilor (vlahilor) și sârbilor
Cu bucurie și recunoștință cinstim astăzi pe Sfânta Magdalena de la Mălainița, femeie credincioasă din popor, care a îmbărbătat oamenii insuflându-le încredere în Dumnezeu, în perioada regimului comunist din fosta Iugoslavie. Sfânta Magdalena a ținut aprinsă candela Ortodoxiei tocmai atunci când puterile potrivnice căutau cu tot dinadinsul să o stingă pentru totdeauna.
Această sfântă ni se descoperă ca o mărturisitoare curajoasă a dreptei credințe în vremurile de grea încercare ale secolului al XX-lea, ca o sfătuitoare tainică, la care alergau toți cei ce căutau cu sinceritate calea către Dumnezeu și ca o rugătoare și mijlocitoare pentru cele două popoare între care Dumnezeu a rânduit-o să trăiască, poporul român (vlah) și sârb.
- Mărturisitoare a credinței în timpul regimului comunist
Sfânta Magdalena de la Mălainița a fost o mărturisitoare neînfricată a Ortodoxiei în perioada în care învățăturile atee încercau să îi despartă pe oameni de credința creștină moștenită de la părinții lor.
Încă din anii ocupației bulgare a Serbiei, cuprinsă între 1915 și 1918, multe dintre satele Văii Timocului au rămas fără păstori duhovnicești, întrucât mulți preoți au fost aruncați în temniță sau chiar uciși de stăpânirea străină. Biserica din Șciubic, satul ei natal, s-a numărat printre locașurile lipsite atunci de preotul slujitor.
Într-o asemenea vreme de cumpănă, Sfânta Magdalena, întărită de un curaj dumnezeiesc, a luat asupra sa responsabilitatea menținerii credinței în mijlocul comunității rămasă fără păstor. Ea a început să citească și să cânte la strană, ținând astfel aprinsă, prin propria ei osteneală, flacăra rugăciunii de obște a satului. Vremurile de restriște au impus o slujire aparte, iar ea a răspuns fără șovăire chemării pe care a simțit-o.
Mărturisirea ei de credință nu s-a mărginit la perioada Primului Război Mondial, ci ea s-a arătat statornică în credință toată viața ei, prin osteneala cu care străbătea zilnic calea către sfântul locaș pentru a nu lăsa biserica satului fără rugăciune.
Chiar și atunci când gerul aspru sufla, sau vânturile și furtunile băteau fără cruțare, ori arșița verii usca țarinile, ea nu lipsea niciodată de la biserică. Adesea singură, parcurgea pe jos o distanță de aproape cinci kilometri pentru a participa la sfintele slujbe și pentru a da răspunsurile liturgice la stana bisericii.
Ea nu a rostit cuvântări împotriva politicilor vremurilor și nu a înfruntat pe nimeni prin proteste zgomotoase, ci a oferit prin prezența ei statornică la strana bisericii o predică tăcută a propriilor sale fapte. Prin această predică tăcută, poporul a putut să vadă că frica de oameni nu trebuie să biruie niciodată iubirea de Dumnezeu.
Cei care au văzut-o adesea mergând cu anevoie, de povara anilor, neabătută de la drumul ei zilnic, au înțeles că au înaintea lor o pildă vie de statornicie duhovnicească, mai grăitoare decât multe cuvântări.
Anii care au urmat celui de-al Doilea Război Mondial au adus asupra întregii Iugoslavii instaurarea regimului comunist, potrivnic credinței și vieții duhovnicești. În această atmosferă ostilă credinței, mulți dintre săteni au ajuns să se depărteze de Dumnezeu și de Biserică. Într-un asemenea context de slăbire a credinței în Dumnezeu,
Sfânta Magdalena de la Mălainița a rămas o mărturie vie a credinței, care prin vorba ei măsurată și prin faptele sale bune trezea conștiințele și îi apropia pe oameni de Dumnezeu. În anii cei mai apăsători ai ateismului comunist, ea a fost pentru consătenii ei un mare ajutor duhovnicesc. Prin purtarea ei simplă și prin curajul mărturisitor, ea i-a apropiat pe oameni de Hristos, contracarând învățăturile atee comuniste.
- Sfătuitoare înțeleaptă a celor ce îl căutau pe Dumnezeu
O altă lucrare însemnată din viața Sfintei Magdalena de la Mălainița este aceea a sfătuirii tainice a oamenilor care îl căutau pe Dumnezeu. La ea alergau toți cei care simțeau nevoia unui cuvânt duhovnicesc.
Văzând lucrarea ei spirituală care rodea în viețile lor, sătenii au numit-o încă din timpul vieții „sfătuitoarea” obștii lor. Ei au simțit sfințenia ei, care venea din smerenie, curăția vieții și apropierea ei statornică de Dumnezeu, dobândită prin ani îndelungați de rugăciune și nevoință.
Adesea, celor care veneau să îi seară sfatul sau să își spună greutățile prin care trec, Sfânta Magdalena le răspundea cu o povață scurtă: „Vede Dumnezeu”, arătând astfel unde se cuvine să caute fiecare mângâierea și unde trebuie să nădăjduiască.
Sfatul ei nu izvora din cărți duhovnicești, deoarece era o femeie simplă, ci din trăirea ei, din smerenia și rugăciunea care o însoțeau pretutindeni, astfel făcând cuvântul ei mai ușor de primit și roditor în inimile care îl căutau cu sinceritate pe Dumnezeu.
Sfânta Magdalena de la Mălainița s-a asemănat prin viețuirea ei monahiilor. Ea se ruga îndelung în ceasurile nopții, atunci când ceilalți dormeau, și respecta cu strictețe toate posturile rânduite peste an.
Ea se raporta cu asprime față de sine însăși, dar cu o blândețe desăvârșită față de cei din jurul ei. Smerenia ei era adâncă. Mărturiile celor care i-au fost vecini de-a lungul anilor arată că niciodată nu căuta să iasă în față, să se mândrească cu ceva, ci mereu se socotea nevrednică, fiind acoperită cu haina smereniei.
- Rugătoare și ocrotitoare pentru români (vlahi) și sârbi
Chipul de femeie rugătoare al Sfintei Magdalena de la Mălainița se desprinde din mărturiile celor care au cunoscut-o. Oamenii o vedeau sprijinită de toiagul ei, cu spatele încovoiat de anii de muncă, de priveghere și de post, cu buzele mereu în mișcare, rostind o rugăciune ce părea să nu se oprească niciodată.
Urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel „Rugaţi-vă neîncetat.” (I Tesaloniceni 5, 17), Sfânta Magdalena de la Mălainița folosea fiecare clipă a existenței sale ca prilej de întâlnire tainică cu Dumnezeu. Nu exista pentru ea o vreme anume rânduită doar rugăciunii și o altă vreme rânduită treburilor gospodărești, ci toate se împleteau într-o singură lucrare neîntreruptă de pomenire neîncetată a numelui lui Dumnezeu.
Sfânta Magdalena de la Mălainița cunoștea foarte bine limba și obiceiurile românilor (vlahilor) și ale sârbilor, fiind ea însăși rodul unei căsătorii mixte, între un tată sârb și o mamă româncă. Ea a fost punte de legătură între cele două comunități, tălmăcind cu multă răbdare tainele credinței fiecăruia în limba pe care o înțelegea mai bine.
Astfel, rugăciunea și sfătuirea ei tainică nu au contribuit doar la zidirea duhovnicească a sufletelor, ci au contribuit și la păstrarea unei bune înțelegeri între români (vlahi) și sârbi, trăind cu toții în pace și armonie, mai presus de orice deosebire etnică sau lingvistică.
Astăzi, moaștele Sfintei Magdalena de la Mălainița sunt cinstite deopotrivă de credincioșii români (vlahi) și sârbi. Aceștia sunt uniți de aceeași evlavie față de rugătoarea lor, pe care o socotesc, fiecare în limba sa, ocrotitoare a satelor din întreaga Vale a Timocului. Acest fapt încununează în chip desăvârșit lucrarea ei de mijlocire între cele două popoare, arătând că sfințenia adevărată nu cunoaște hotare etnice sau lingvistice.
Sfânta Magdalena de la Mălainița îi primește pe toți cei care îi cer ajutorul cu credință curată, indiferent de limba pe care o vorbesc sau de neamul din care provin. Dacă în timpul vieții pământești ea a fost pentru cele două comunități etnice, română (vlahă) și sârbă, o legătură de înțelegere și de învățătură duhovnicească, după mutarea ei la Domnul, lucrarea ei de mijlocire nu a încetat, purtând în rugăciunile ei pe toți cei care o cheamă în ajutor.
Canonizarea Sfintei Magdalena de la Mălainița, alături de celelalte 15 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român (vlah) și sârb deopotrivă, prin această sfântă mulți aflând alinare în suferințe și vindecare de boli.
Sfânta Magdalena reprezintă un dar binecuvântat pe care Dumnezeu l-a făcut celor două popoare vecine, spre a consolida mai mult comuniunea fraternă liturgică și socială, urmând modelul luminos al acestei mari rugătoare cu viață sfântă.
Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii mireni prezenți care, cu multă dragoste, au venit să o cinstească pe această fiică duhovnicească a poporului român (vlah) și sârb, care s-a făcut prin viața ei pildă de mărturisire și iubire milostivă.
Ne rugăm Sfintei Magdalena de la Mălainița ca, împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții, să mijlocească înaintea Preasfintei Treimi să ne dăruiască tuturor pace și bucurie, sănătate și mântuire.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Света Магдалена Малајничка–исповедницa вере, мудра саветница и заштитница румуна (влаха) и срба
Са радошћу и захвалношћу данас прослављамо Свету Магдалену Малајничку, побожну жену из народа, која је храбрила људе уливајући им веру у Бога током комунистичког режима у бившој Југославији. Света Магдалена је чувала упаљено кандило Православља управо тада када су противничке силе на све начине покушавале да га заувек угасе. Ова светитељка нам се открива као храбра исповедница праве вере у тешким искушењима 20. века, као тајна саветница којој су притицали сви који су искрено тражили пут ка Богу, и као молитвеница и посредница за два народа међу којима јој је Бог одредио да живи, румунски (влашки) и српски народ.
- Исповедница вере за време комунистичког режима
Света Магдалена Малајничка била је неустрашива исповедница Православља у периоду када су атеистичка учења покушавала да одвоје људе од хришћанске вере коју су наследили од својих предака.
Још од година бугарске окупације Србије, између 1915 и 1918. године, многа села у Тимочкој Долини остала су без духовних пастира, будући да су многи свештеници били бачени у тамницу или чак убијени од стране окупаторски власти. Црква у Чтубику, њеном родном селу, била је међу храмовима који су тада остали без свештенослужитеља. У таквом преломном времену, Света Магдалена, оснажена божанском храброшћу, преузела је на себе одговорност за очување вере у заједници која је остала без пастира. Почела је да чита и пева за певницом, одржавајући тако, својим сопственим трудом, живи пламен заједничке молитве у селу. Тешка времена захтевала су посебно служење, а она је без оклевања одговорила на позив који је осетила.
Њено исповедање вере није се ограничило само на период Првог светског рата, већ се она показивала постојаном у вери током целог свог живота, кроз труд којим је свакодневно пешачила пут до светог храма како сеоску цркву не би оставила без молитве. Чак и када је био оштар мраз, када су ветрови и олује немилосрдно дували, или када је летња жега сушила њиве, она никада није одсуствовала из цркве. Често је сама, пешачила раздаљину од скоро пет километара како би учествовала у светим богослужењима и певала за црквеном певницом. Није држала говоре против тадашње политике нити се икоме супротстављала бучним протестима, већ је својим постојаним присуством за певницом пружала тиху проповед сопствених дела. Кроз ту тиху проповед народ је могао да види да страх од људи никада не сме да победи љубав према Богу. Они који су је често виђали како тешко хода под теретом година, непоколебљивом на свом свакодневном путу, разумели су да пред собом имају живи пример духовне постојаности, који говори више од многих беседа.
Године које су уследиле након Другог светског рата донеле су целој Југославији успостављање комунистичког режима, противног вери и духовном животу. У тој атмосфери непријатељској према вери, многи мештани су се удаљили од Бога и Цркве. У таквом контексту слабљења вере у Бога, Света Магдалена Малајничка остала је живо сведочанство вере, која је својом одмереном речју и својим добрим делима будила савест и приближавала људе Богу. У најтежим годинама комунистичког атеизма, она је својим мештанима била велика духовна помоћ. Својим једноставним држањем и храбрим сведочењем, приближавала је људе Христу, супротстављајући се комунистичким атеистичким учењима.
- Мудра саветница оних који траже Бога
Још једно значајно дело из живота Свете Магдалене Малајничке јесте тајно саветовање људи који су тражили Бога. Њој су притицали сви који су осећали потребу за духовном речју. Видећи њено духовно деловање које је доносило плодове у њиховим животима, мештани су је још за живота називали „саветницом” своје заједнице. Они су осетили њену светост, која је долазила из смерности, чистоте живота и њене постојане блискости са Богом, стечене кроз дуге године молитве и подвига.
Често је онима који су долазили да траже савет или да испричају тешкоће кроз које пролазе, Света Магдалена одговарала кратком поуком: „Види Бог”, показујући тако где свако треба да тражи утеху и у кога треба да се узда. Њен савет није извирао из духовних књига, јер је била једноставна жена, већ из њеног доживљаја, из смерности и молитве које су је свуда пратиле, чинећи тако њену реч лакшом за прихватање и плодоносном у срцима која су искрено тражила Бога.
Света Магдалена Малајничка се својим животом уподобила монахињама. Дуго се молила у ноћним часовима, када су остали спавали, и строго је поштовала све постове одређене током године. Према себи је била строга, али према онима око себе показивала је савршену благост. Њена смерност била је дубока. Сведочанства оних који су јој годинама били суседи показују да никада није покушавала да се истиче, да се нечим поноси, већ је себе увек сматрала недостојном, будући заогрнута одеждом смерности.
- Молитвеница и заштитница румуна (влаха) и срба
Лик Свете Магдалене Малајничке као жене молитве израња из сведочанстава оних који су је познавали. Људи су је виђали како се ослања на свој штап, са леђима погрбљеним од година рада, бдења и поста, са уснама које су се непрестано усецале изговарајући молитву за коју се чинило да никада не престаје. Следећи поуку Светог апостола Павла „Молите се непрестано” (1. Солуњанима 5, 17), Света Магдалена Малајничка користила је сваки тренутак свог постојања као прилику за тајни сусрет са Богом. За њу није постојало посебно време одређено само за молитву и друго време одређено за домаћинске послове, већ се све преплитало у једно јединствено и непрекидно дело непрестаног помињања имена Божијег.
Света Магдалена Малајничка веома је добро познавала језик и обичаје румуна (влаха) и срба, будући да је и сама била из мешовитог брака, од оца србина и мајке румунке. Она је била мост који спаја ове две заједнице, тумачећи са много стрпљења тајне вере свакоме на језику који је најбоље разумео. Тако њена молитва и тајно саветовање нису допринели само духовној изградњи душа, већ су допринели и очувању доброг разумевања између румуна (влаха) и срба, који су сви живели у миру и хармонији, изнад сваке етничке или језичке разлике.
Данас мошти Свете Магдалене Малајничке подједнако поштују и румунски (вкашки) и српски верници. Они су уједињени у истој побожности према својој молитвеници, коју свако на свом језику сматра заштитницом села у целој Тимочкој Долини. Ова чињеница на савршен начин крунише њено дело посредовања између два народа, показујући да права светост не познаје етничке ни језичке границе. Света Магдалена Малајничка прима све који од ње са чистом вером траже помоћ, без обзира на језик којим говоре или народ из ког потичу. Ако је током свог земаљског живота за ове две етничке заједнице, румунску (влашку) и српску, била спона разумевања и духовног поучавања, након њеног пресељења Господу њено посредничко дело није престало, те у својим молитвама носи све који је призивају у помоћ.
Канонизација Свете Магдалене Малајничке, заједно са осталих 15 светих румунских жена, показује благословено деловање Божије у средини како румунског (влашког), тако и српског народа, будући да су кроз ову светитељку многи пронашли утеху у патњама и исцељење од болести. Света Магдалена представља благословени дар који је Бог даровао двема суседним народима, како би се још више учврстило братско литургијско и друштвено заједништво, следећи светли пример ове велике молитвенице светог живота.
Данас, у благословеном тренутку локалног проглашења канонизације Свете Магдалене Малајничке, желимо да изразимо нашу захвалност и поштовање присутним архијерејима, свештенству и верном народу који су са великом љубављу дошли да поштују ову духовну кћер румунског (влашког) и српског народа, која је својим животом постала пример сведочења и милостиве љубави.
Молимо се Светој Магдалени Малајничкој да, заједно са Пресветом Богородицом и свима светима, посредује пред Пресветом Тројицом да нам свима дарује мир и радост, здравље и спасење.
† ДАНИЕЛ
Патријарх Румунске Православне Цркве