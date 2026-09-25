Ziua Națională a Dăruirii, ocazie de a pune în lumină generozitatea în familie și societate

Ziua Națională a Dăruirii este sărbătorită în fiecare an în data de 25 septembrie. Cu prilejul Anului omagial al familiei creștine, ziua aceasta pune în lumină rolul familiei și generozitatea față de aproapele.

„Ceea ce-l aseamănă cel mai mult pe om cu Dumnezeu este virtutea iubirii smerite şi darnice”, a subliniat Prefericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul adresat tinerilor la ITO 2019.

În familie, dăruirea este exprimată prin timpul acordat celuilalt, grija părinților pentru copii și sprijinirea persoanelor vârstnice.

Instituită în 2018 de Parlamentul României, ziua este un prilej de a încuraja generozitatea și implicarea socială. Legea permite organizarea de manifestări culturale, educative, artistice, de voluntariat, cu caracter social în această zi, cu sprijinul autorităților centrale și locale.

Celebrarea acestei zile oferă prilejul de a-i implica pe oameni în acțiuni filantropice cu scopul de a promova generozitatea ca recunoștință pentru darul vieții și bucurie a împărtășirii de resurse materiale și timp cu aproapele.