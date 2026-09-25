Moment jubiliar la Parohia Schitul Maicilor: 300 ani de la sfințirea unei biserici „răstignite prin translare”

Parohia Schitul Maicilor aniversează, în perioada 27-29 septembrie 2026, trei secole de la sfințire. Biserica acestei comunități liturgice a fost descrisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ca fiind „răstignită prin translare” când s-a construit noul Centru Civic la ordinele dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Duminică, 27 septembrie, în biserica parohială, situată pe Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 47 din Capitală, va fi oficiat un program liturgic special. Utrenia va începe la 08:30, iar Sfânta Liturghie de la 10:30.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel va fi Arhim. Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Marți, 29 septembrie, ora 17:00, Biblioteca Sfântului Sinod va găzdui un simpozion și o expoziție de fotografie dedicate Bisericii și Așezământului „Schitul Maicilor”.

O biserică răstignită

La sfințirea pietrei de temelie a Catedralei Naționale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea despre turlele viitorului edificiu:

„Am dorit ca această catedrală să poarte deasupra ei un mănunchi de lumânări de Înviere pentru că aici, în apropiere, au existat cinci biserici: Biserica Spirea Veche, Biserica Izvor, Biserica Albă-Postăvari, Mănăstirea Mihai Vodă și Schitul Maicilor. Primele trei au fost demolate, deci ucise, iar două au fost răstignite prin translare.”

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