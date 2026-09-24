Patriarhul României transmite un mesaj de binecuvântare și încurajare la început de an universitar

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare pentru studenți și cadrele universitare joi, cu prilejul apropiatei începeri a anului universitar 2026-2027.

„Dezvoltarea propriei identități, întemeierea și susținerea familiei creștine, nașterea și creșterea copiilor în iubirea de valori perene, educarea tinerilor în spiritul credinței creștine constituie priorități și responsabilități pentru Familie, Biserică și Școală”, transmite Patriarhul României.

„Aceste aspecte evidențiază importanța realizării unei educații integrative, pentru formarea profesională și spirituală a tinerilor, în vederea participării lor la viața Bisericii și a societății românești.”

Text integral:

Binecuvântare și încurajare la început de an universitar

La începutul noului an universitar 2026-2027, adresăm un mesaj de binecuvântare tuturor studenților din învățământul universitar și postuniversitar, rugându-ne lui Dumnezeu ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință, să fie bucurie părinților, profesorilor, Bisericii și poporului român.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 drept An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), pentru a mărturisi valorile netrecătoare ale familiei creștine.

Tinerii sunt dornici de ideal, fiind în căutarea unei îndrumări spirituale pentru viitor și a unei formări intelectuale de calitate pentru viață. De aceea, studentul ortodox, iubitor de Dumnezeu şi de semeni, descoperă şi mărturiseşte că Hristos Cel răstignit şi înviat dăruieşte oamenilor iubirea Sa smerită şi milostivă, eliberatoare de egoism, dătătoare de pace şi bucurie în familie şi în comunitate.

Fiind mărturisitori ai credinței prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acţiune, tinerii sunt misionari în societatea de azi, reprezentând nu doar viitorul, ci și prezentul activ și creativ al Bisericii. În acest sens, Biserica îi cheamă pe tineri să fie căutători, trăitori și mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru toți oamenii.

Este necesar ca lucrarea pastoral-misionară de îndrumare și de susținere a tinerilor să fie luminată de convingerea că tinerii sunt mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru Familie, Biserică și Societate.

Dezvoltarea propriei identități, întemeierea și susținerea familiei creștine, nașterea și creșterea copiilor în iubirea de valori perene, educarea tinerilor în spiritul credinței creștine constituie priorități și responsabilități pentru Familie, Biserică și Școală. Aceste aspecte evidențiază importanța realizării unei educații integrative, pentru formarea profesională și spirituală a tinerilor, în vederea participării lor la viața Bisericii și a societății românești.

Cu prilejul începutului noului an universitar 2026-2027, ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Părintele luminilor, de la Care se pogoară toată darea cea bună și tot darul desăvârșit (Iacov 1, 17), să binecuvinteze pe toți studenții, profesorii și părinții lor, dăruindu-le multă sănătate și mult ajutor!

Cu prețuire și părintești binecuvântări,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române