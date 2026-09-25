Ziua Mondială a Farmacistului: Un viitor mai sănătos

Ziua Mondială a Farmacistului este sărbătorită anual în data de 25 septembrie, având ca obiectiv conștientizarea utilizării adecvate a medicamentelor și a măsurilor preventive împotriva bolilor. Tema de anul acesta scoate în evidență susținerea farmaciștilor pentru un viitor mai sănătos.

Ziua Mondială a Farmacistului a fost aleasă de Consiliul Federației Internaționale Farmaceutică (FIF) în 2009, iar ea este celebrată din 2010 la nivel internațional.

Totodată, ziua amintește publicului faptul că farmaciștii sunt parte integrantă a sistemelor de îngrijire a sănătății, fiind adesea primul punct de contact pentru sfaturi de sănătate și asistență medicală primară.

„A consolida rolul farmaciștilor înseamnă a le oferi competențele, recunoașterea și mediul de lucru necesare pentru a răspunde nevoilor de sănătate în continuă schimbare”, a declarat Paul Sinclair, președintele FIF.

FIF încurajează farmaciștii să folosească această zi pentru a organiza activități care promovează și pledează pentru rolul farmacistului în îmbunătățirea stării de sănătate în fiecare colț al lumii.

Îndemn către farmacistul creștin

Cu ocazia Zilei Mondiale a Farmacistului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, propune 10 recomandări utile pentru farmacistul creștin.

„Îmbogățiți-vă cunoștințele printr-o continuă pregătire, iar în rugăciune cereți lui Dumnezeu să vă sporească înțelepciunea și discernământul, virtuți care contribuie la îmbunătățirea calității vieții”, a îndemnat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

Pe site-ul oficial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților se pot lectura toate îndemnurile Înaltpreasfinției Sale.

Potrivit tradiției, Sfântul Ierarh Nicolae este ocrotitorul farmaciştilor. Alături de el, mai sunt numeroşi alţi sfinţi, numiţi de Biserică „Sfinți doctori fără de arginți”, care au venit în ajutorul semenilor lor.