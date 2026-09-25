110 de ani de la Bătălia de la Sibiu: Au fost comemorați eroii neamului

La Cimitirul Eroilor situat între Sibiu și comuna Poplaca a fost săvârșit joi un parastas în memoria celor peste 200 de soldați căzuți în septembrie 1916. Manifestarea a marcat împlinirea a 110 ani de la Bătălia de la Sibiu din Primul Război Mondial.

Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți din care au făcut parte de pr. Liviu Tarcău, consilier eparhia pentru misiune în cadrul Arhiepiscopia Sibiului, pr. Petru Toader Damian, protopopul de Sălişte, pr. Gavril Man, pr. Ovidiu Vasu și pr. Tănase Tăvală.

La manifestarea comemorativă au participat copii de la școlile din Poplaca și Săliște. Grupul vocal al Parohiei Poplaca a intonat cântece patriotice, evocând jertfa eroilor căzuți pentru patrie.

După slujbă, a fost depusă o coroană de flori, în semn de recunoștință și de cinstire pentru jertfa celor care și-au dat viața pentru țară.

În Cimitirul eroilor din Poplaca sunt înmormântați cei 204 de soldați români, germani și austrieci căzuți la datorie în luptele din 9 septembrie 1916 de la Orlat și din 13-14 septembrie 1916 din zona Poplaca.