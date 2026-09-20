Patriarhul Daniel: Crucea ne unește cu Hristos, Cel ce transformă durerea în bucurie

„Ne unește cu Hristos cel ce transformă durerea în bucurie, suferința în speranță, singurătatea în comuniune și neputința în biruință spirituală”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel despre Sfânta Cruce, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Pornind de la chemarea Mântuitorului la asumarea crucii, Preafericirea Sa a arătat că Hristos îi invită pe oameni la „calea mântuirii” în mod liber.

„Dumnezeu dorește ca omul să răspundă chemării la mântuire în mod liber pentru că mântuirea înseamnă iubire față de Dumnezeu și față de aproapele”.

Patriarhul României a explicat că lepădarea de sine nu înseamnă anularea persoanei, ci „eliberarea sufletului de egocentrism obsesiv pentru a primi în schimb iubirea milostivă sau darnică a lui Hristos spre a transmite semenilor săi această iubire”.

„Prin lepădarea de sinele egoist omul se deschide spre comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii, pentru ca viața lui Hristos cel milostiv să devină viața omului conformă mărturiilor Sfântului Apostol Pavel care zice nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”.

Fiecare om poartă o cruce

Părintele Patriarh Daniel a explicat că suferința și încercările prin care trece omul constituie, în sens duhovnicesc, propria cruce, care poate lua forme diferite de la o persoană la alta.

„Fiecare om poartă o cruce a vieții sale, mai ușoară sau mai grea, potrivit cu tăria sufletului său”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a arătat că asumarea crucii nu trebuie făcută fără Dumnezeu.

„Pentru a transforma suferința vieții în biruință spirituală este necesar efortul omului de a sfinți viața sa și de a dobândi mântuirea sau viața veșnică, adică unirea omului cu Dumnezeu, Izvorul vieții veșnice”.

„Hristos Domnul îndeamnă, zicând ca fiecare să-și ia crucea sa și să-I urmeze Lui, adică să nu și-o asume singur, ci să o poarte cerând ajutorul Lui în viață, care, cu iubirea Sa milostivă, transformă suferința omului în speranță, singurătatea în comuniune și neputința în biruință”, a mai spus Preafericirea Sa.

Crucea, semnul mântuirii

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat legătura dintre Cruce și viața Bisericii: „Ne îndreaptă spre Hristos cel răstignit și înviat”.

„Crucea este semnul mântuirii noastre, al libertății noastre comune, al blândeții Stăpânului nostru care s-a dus ca oaie la junghiere”.

Părintele Patriarh Daniel a îndemnat la cinstirea Sfintei Cruci și la urmarea lui Hristos, cu răbdare, credință și nădejde, mai ales în perioadele de încercare.

„Să ne ajute, Preamilostivul Dumnezeu, să fim în același timp închinători sau cinstitori ai Sfintei Cruci, dar și următori ai lui Hristos, Care ne însoțește în timp de suferință și ne ajută să purtăm crucea cu pace sufletească și speranță pentru a dobândi slava Împărăției cerurilor”, a spus la final Preafericirea Sa.