La 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite va fi lansat un volum aniversar

Romania Student Tour lansează marți „REGINA – volum in honorem arhitectei României Mari”. Prezentarea cărții va avea loc la Muzeul Național Cotroceni, începând cu ora 15:00, și marchează împlinirea a 100 de ani de la istorica vizită a Reginei Maria în America de Nord.

Potrivit unui comunicat de presă, lucrarea reunește imagini de epocă și creații contemporane realizate de fotografi consacrați și laureați ai Concursului Național de Fotografie Fotogeografica.

Volumul pune în valoare arhitectura României Mari și evidențiază legăturile istorice și culturale dintre țara noastră și statele vizitate de Regina Maria.

Prefațat de Președintele României, volumul este realizat de echipa Romania Student Tour, în colaborare cu mai multe instituții naționale de patrimoniu și cultură, printre care Muzeul Național Cotroceni, Biblioteca Academiei Române, Arhivele Naționale ale României și Casa de Cultură a Studenților București.

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la București, consuli onorifici, personalități ale mediului academic și cultural, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, precum și tineri români din țară și din diaspora.