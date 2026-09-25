Social

Învață să oferi sprijin profesionist: Încep înscrierile la Conferința Națională „Împreună pentru viață” 2026

Ștefana Totorcea
Foto creditMagnific / GpointStudio
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Asociația România pentru Viață organizează, în 17 octombrie, la București, Conferința Națională „Împreună pentru viață” 2026, dedicată modalităților de sprijin pentru femei însărcinate și familii.

Evenimentul se adresează asistenților sociali, psihologilor, medicilor, preoților, voluntarilor și reprezentanților organizațiilor și centrelor, precum și celor aflați la început de drum. Tema actualei ediții este: „De la intenție personală la eficiență comunitară. Cum construim sprijinul instituțional”.

Organizatorii își propun să aducă laolaltă oameni aflați la început de drum și oameni cu experiență în domeniu, pentru a-i ajuta pe cei dornici de implicare să treacă de la intenția bună la aplicarea ei în mod profesionist.

„Va fi o zi pentru experiențe împărtășite, întrebări, oameni de la care putem învăța și pași concreți pe care îi putem face mai departe”, transmit organizatorii.

Conferința are loc la Hotel Mercure Bucharest Unirii, între orele 09:30 și 18:00. Formularul de înscriere este disponibil aici până în 14 octombrie.

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