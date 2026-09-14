Patriarhul României: Semnul Sfintei Cruci amintește lumii de iubirea jertfelnică a Domnului Iisus Hristos

„Semnul Sfintei Cruci amintește lumii de iubirea jertfelnică a Domnului Iisus Hristos”, a subliniat luni Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Preafericirea Sa a explicat că cinstirea Sfintei Cruci își are începuturile încă din perioada apostolică și a amintit cuvântul Sfântului Apostol Pavel despre Cruce ca putere a lui Dumnezeu pentru cei care se mântuiesc.

Patriarhul României a prezentat apoi reperele istorice ale sărbătorii din 14 septembrie, amintind aflarea lemnului Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena, înălțarea acestuia înaintea credincioșilor de către Episcopul Macarie al Ierusalimului și, mai târziu, readucerea Sfintei Cruci la Ierusalim după recuperarea ei de la perși.

Semn de biruință și slăvire

Patriarhul Daniel a atras atenția că Sfânta Cruce nu trebuie privită ca un obiect căruia i s-ar atribui o putere independentă de Hristos: „Crucea nu poate fi transformată într-un semn magic cu putere ocultă”.

„Domnul Iisus Hristos transformă crucea ca instrument de tortură în semn de biruință asupra păcatului și asupra morții și de slăvire a iubirii smerite și milostive”, a adăugat Preafericirea Sa.

Patriarhul României a amintit prezența semnului Sfintei Cruci în viața liturgică și cotidiană a creștinilor: pe Sfânta Masă, pe catapetesme și turlele bisericilor, pe veșminte și vase liturgice, la morminte, în case și la răscruci de drumuri. Crucea purtată de creștin amintește astfel permanent de Răstignirea și Învierea Mântuitorului.

„Semnul crucii nu este doar o podoabă în biserică, ci este semnul iubirii lui Hristos față de noi, care ne cheamă la iubire smerită față de Dumnezeu și mirostivă față de semeni”, a subliniat Părintele Patriarh.

Înălțarea duhovnicească a omului credincios

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a enumerat și diferitele forme pe care le poate lua purtarea crucii în viața de zi cu zi: creșterea și educarea copiilor, viața de familie, nevoința monahală, boala, singurătatea și încercările prin care trece fiecare persoană.

Patriarhul Daniel a arătat că Înălțarea Sfintei Cruci îl cheamă pe credincios la propria înălțare duhovnicească prin iubire.

„Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci înseamnă înălțarea duhovnicească a omului credincios prin iubire smerită, jertfernică, iertătoare, milostivă, singura care aduce omului mântuire, adică unire cu Dumnezeu, izvorul vieții veșnice”, a spus la final Preafericirea Sa.