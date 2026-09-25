Moment aniversar la Universitatea de Stat din Moldova: Mitropolitul Antonie a subliniat importanța învățământului teologic

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a participat joi la ceremonia dedicată aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova și a unui secol de învățământ universitar românesc în Basarabia.

Desfășurată la Palatul Republicii din Chișinău, în prezența Excelenței Sale, Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, reuniunea a adus în atenție contribuția Ortodoxiei românești la începuturile vieții universitare din acest spațiu și la dezvoltarea legăturilor academice dintre cele două maluri ale Prutului.

Între cei peste 600 de invitați s-au aflat oficiali, membri ai corpului diplomatic și membri ai mediului academic din Republica Moldova și România.

Tradiție teologică veche de un secol

În cuvântul adresat participanților, Înaltpreasfinția Sa a evocat deschiderea, la 8 noiembrie 1926, a Facultății de Teologie a Universității din Iași la Chișinău.

Părintele Mitropolit a subliniat că această inițiativă răspundea unei nevoi profunde de refacere spirituală și culturală după mai bine de un secol de stăpânire țaristă. Accesul la studii în limba română, formarea slujitorilor și apropierea de marile centre universitare ale țării au reprezentat componente ale aceleiași lucrări de recuperare a demnității și a conștiinței naționale.

„Prin această inițiativă se cuvine să recunoaștem marea contribuție a Ortodoxiei românești la consolidarea identitară, spirituală și culturală a Basarabiei”, a spus Mitropolitul Antonie.

Solidaritate universitară

„Întemeierea școlii universitare românești la Chișinău a fost și rămâne un nobil act de solidaritate universitară”, a subliniat părintele mitropolit.

„Corpul profesoral ieșean a susținut înființarea Facultății de Teologie la Chișinău, în defavoarea propriului oraș, înțelegând nevoia stringentă a provinciei revenite în hotarele României de a avea acces la învățământ superior în limba română.”

„Cugetând spre toate aceste eforturi, vrednicul de pomenire Mitropolit Gurie Grosu privea încă de atunci dincolo de nevoile imediate ale clerului. El dorea ca Facultatea să devină nucleul unei universități basarabene, afirmând că Cetățile unui neam sunt universitățile,”, a amintit Înaltpreasfințitul Părinte Antonie.

Legătură peste timp

Moștenirea și viziunea fondatorilor de acum 100 de ani continuă în prezent prin activitatea extensiunilor facultăților teologice ale universităților din Iași și București la Chișinău, a adăugat părintele mitropolit.

„Descoperim în această împreună-lucrare chipul adevărat al iubirii în faptă a Țării-mame față de fiii săi și o cale de vindecare a înstrăinării noastre”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa, legând dezvoltarea învățământului de apropierea dintre comunitățile românești și de cultivarea unității prin educație, credință și cooperare.

La final, Mitropolitul Antonie și-a exprimat recunoștința față de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, și față de Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru susținerea învățământului teologic românesc din Basarabia.

Totodată, a felicitat Universitatea de Stat din Moldova, conducerile și corpurile profesorale ale universităților din Chișinău, Iași și București, academicienii, cercetătorii și studenții care continuă această lucrare.

La eveniment au mai transmis mesaje: Excelența Sa Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova; Sorin Costreie, consilier prezidențial; Vladimir Bolea, viceprim-ministru al Republicii Moldova, Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, și președinții celor două academii, acad. Marius Andruh și acad. Ion Tighineanu; Otilia Dandara, rectorul Universității de Stat din Moldova; Liviu George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.