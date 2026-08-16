Hram la capela centrului pentru vârstnici Affinity Polizu: A fost sfințită o troiță

Preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor au sfințit duminică o troiță în curtea centrului de îngrijire a vârstnicilor Affinity Polizu din Capitală. Evenimentul s-a desfășurat cu prilejul primului hram al capelei centrului, pusă sub ocrotirea Sf. Doamne Maria Brâncoveanu.

Soborul a fost condus de Pr. Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.

În cuvântul de învățătură, clericul a subliniat că troița sfințită are un rol teologic, unul misionar și unul comemorativ: „Sensul teologic al acestei troițe ne dezvăluie sensul existenței omului – după suferință vine Învierea. Centrul este pus astfel sub semnul Sfintei Cruci”.

Preotul a menționat că la troiță vor putea fi oficiate pomenirile pentru beneficiarii centrului trecuți la Domnul.

„Subliniem astfel atât legătura dintre Cruce și Înviere, cât și faptul că Biserica îi însoțește pe oameni cu dragostea și cu rugăciunea atât pe parcursul vieții lor de aici, cât și după ce au trecut la cele veșnice”, a spus Părintele Alin Nica.

Sub ocrotirea Crucii și a unei noi sfinte

Coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor a remarcat sincronizarea evenimentului cu proclamarea locală a canonizării Sf. Doamne Maria Brâncoveanu, care a avut loc la Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou din București în aceeași zi.

Proiectul construirii troiței de la Centrul Affinity Polizu a fost coordonat de Părintele Gheorghe Miroș, preotul de caritate al centrului.

În total, trei preoți oferă asistență religioasă celor aproximativ 500 de beneficiari ai Centrelor Affinity Polizu din zona Capitalei.

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Sursa foto: Pr. Alin Nica