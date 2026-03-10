La Institutul Național de Medicină Legală din București a fost sfințită o troiță

Preoți de caritate din Arhiepiscopia București au sfințit marți o troiță amplasată în curtea Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” (INML) din Capitală.

„Momentul ales, în apropiere de Duminica Sfintei Cruci, la jumătatea Sfântului și Marelui Post, este simbolic pentru un loc unde suferința este permanent prezentă, pentru că vorbim de familiile care vin permanent să ridice trupurile celor adormiți și au nevoie să fie întăriți prin credință”, a explicat, pentru Basilica.ro, Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.

„Sfânta Cruce ne așază, dă sens existenței umane. Plasarea unei troițe la intrarea în instituție are menirea de a arăta că Învierea trece prin Cruce, prin suferință, dar în același timp și că suferința are o destinație, și anume învierea omului.”

Binecuvântarea troiței a fost precedată de Liturghia Darurilor înainte sfințite și de Sfințirea Mică a apei. Din sobor a făcut parte părintele Cristian Manolache, care slujește de 18 ani la Capela „Sf. Mina” a instituției.

Au participat membri ai personalului INML, dar și credincioși din comunitatea formată în jurul capelei.

Evenimentul liturgic se înscrie într-o lucrare misionară mai amplă, care include sfințiri de troițe la diverse instituții cu specific medical.

Joi, 12 martie 2026, Cercul pastoral al preoților de caritate din Sectorul 2 al Capitalei îi are ca invitați pe Pr. Conf. Dr. Marian Vild și pe Pr. Asist. Univ. Dr. Mihail Grobnicu de la Facultatea de Teologie din București.

Evenimentul va inaugura proiectul „Teologia, știință spre folosul slujirii aproapelui” – o serie de dialoguri între preoții de caritate și mediul academic.

Sursa foto: Pr. Alin Nica