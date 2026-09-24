La 350 de ani de la sfințirea Bisericii Vintilă Vodă din Popești-Leordeni va fi lansată monografia lăcașului de cult

O monografie a Bisericii „Vintilă Vodă” din orașul ilfovean Popești-Leordeni va fi lansată duminică, la aniversarea a 350 de ani de la sfințirea lăcașului de cult.

Momentul va fi marcat de Sfânta Liturghie, oficiată de la ora 09:00 de arhim. Dionisie Constantin, Consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române.

Părintele va participa la aniversare în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Lansarea monografiei „Istoricul localității Popești-Leordeni și al Bisericii Vintilă Vodă de la întemeiere până în prezent” va avea loc la finalul slujbei.

Volumul a fost alcătuit de preotul Ioan Bondar, parohul Bisericii Vintilă Vodă și protopop de Ilfov Sud.

Biserica Vintilă Vodă

Monument istoric, lăcașul de cult a fost sfințit în data de 25 septembrie 1676, potrivit înscrisurilor de la intrarea în biserică.

Este o ctitorie a boierului Hrizea Caridi, fiul grecului Gheorghe Caridi, boier și mare dregător al domnitorului Matei Basarab.

În anul 2023, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit catapeteasma străvechiului lăcaș de cult, precum și noua raclă din argint cu moaștele Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și ale Sfântului Ierarh Nicolae.

În prezent, slujitorii parohiei sunt preotul paroh Ioan Bondar și preotul Iustin-Marcel Ardeleanu.