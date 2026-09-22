Sfântul Siluan Athonitul va fi sărbătorit la prima biserică din țară care a primit un fragment din moaștele sale

Sfântul Siluan Athonitul va fi sărbătorit joi la Biserica „Sfântul Nicolae” – Paraclis Universitar din București, prima din țară care a primit un fragment din moaștele sale.

Programul va cuprinde slujba privegherii, care va fi oficiată în ajunul sărbătorii, începând cu ora 21:00, și va continua de la 00:00 cu Sfânta Liturghie.

Credincioșii se vor putea închina la un fragment din moaștele sfântului aflate în patrimoniul lăcașul de cult.

Biserica „Sfântul Nicolae-Ghica”, cunoscută și ca Biserica Rusă, se află pe Strada Ion Ghica, numărul 9, Sector 3, București.

Un dar de la Sf. Sofronie de la Essex

Fragmentul din sfintele moaște a fost dăruit românilor, în anul 1992, de către Sfântul Sofronie de la Essex, ucenicul său canonizat în 2019 de Patriarhia Ecumenică.

În ziua de 24 septembrie 1941, pe când era arhimandrit la Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din Muntele Athos, a participat la deschiderea mormântului Cuviosului Siluan.

În actul de donație, se precizează că Sfântul Sofronie a primit fragmentul din sfintele moaște direct de la monahul care a făcut deshumarea.

Patriarhia Română a oferit ulterior cinstitul odor Bisericii „Sfântul Nicolae” – Paraclis Universitar din București.

Sfântul Siluan Athonitul

Sfântul Siluan Athonitul s-a născut în anul 1866, într-o familie de țărani ruși, primind la botez numele Simeon. Încă din tinerețe a simțit chemarea către viața monahală, însă, la îndemnul tatălui său, a efectuat mai întâi stagiul militar.

A cunoscut experiențe duhovnicești profunde, dar și perioade îndelungate de ispite și lupte lăuntrice. În timpul rugăciunii, L-a văzut pe Hristos, iar mai târziu, într-un moment de puternică încercare, a primit cuvântul care avea să-i marcheze întreaga viață duhovnicească: „Ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui”.

Însemnările sale au fost descoperite și valorificate ulterior de Sfântul Sofronie Saharov, care i-a devenit ucenic și a contribuit decisiv la răspândirea învățăturii sale.

Sfântul Siluan Athonitul a trecut la Domnul în noaptea de 24 septembrie 1938, după o scurtă suferință, în timp ce în paraclisul infirmeriei se săvârșea Utrenia.