Una dintre cele mai vechi și una dintre cele mai noi parohii ucrainene și-au serbat recent hramul

Două parohii ucrainene puse sub ocrotirea praznicului Nașterii Maicii Domnului și-au serbat recent hramul: una dintre cele mai vechi din România – cea de la Rona de Sus, jud. Maramureș, și una dintre cele mai noi – cea de la Soca, jud. Timiș.

În ambele localități, la Liturghia de hram tineri îmbrăcați în costume populare ucrainene din mai multe localități învecinate au participat la procesiuni spre biserică – o tradiție în comunitățile ucrainene.

La Rona de Sus, jud. Maramureș

Sărbătoarea de la Rona de Sus a început duminică, în ajun, cu Vecernia unită cu Litia, și a continuat luni, cu Utrenie, Sf. Liturghie și Parastas.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Petru Rahovan, Protopopul Ucrainean de Sighet, care a amintit de profunzimea vieții Maicii Domnului, arătând cum din pântecele Sfintei Ana s-a născut Maica Vieții și ușa mântuirii noastre.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Paroh Iuri Cinar a mulțumit tuturor participanților și în special slujitorilor din sobor.

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului a fost cinstită duminică la Parohia Ortodoxă Ucraineană Soca, pusă sub ocrotirea acestui praznic.

La Soca, jud. Timiș

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor condus de Părintele Vicar Marius N. Lauruc și din care au mai făcut parte Părintele Petru Rosoca, Protopop de Lugoj, Părintele Ciprian Boșca, Protopop de Deta, și alți clerici ucraineni, români și sârbi.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, căruia i s-au alăturat cântăreți din parohiile ucrainene învecinate și, în anumite momente, toți credincioșii prezenți.

Părintele Vicar Marius N. Lauruc a vorbit despre modul în care Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre, amintind o afirmație a Sfântului Preot Dumitru Stăniloae: „Credința noastră este una realistă, nu promite iluzii”.

Credința nu ne ferește neapărat de necazuri, încercări, boală, suferință ori nedreptate. În schimb, ceea ce ne oferă credința este pregustarea veșniciei încă din această viață pământească, a subliniat părintele vicar.

De asemenea, Părintele Protopop Petru Rosoca a evidențiat rolul principal pe care îl are Născătoarea de Dumnezeu în viața noastră.

La final, Părintele Paroh Vasile Ardelan a mulțumit preoților și credincioșilor participanți.

Parohia Ortodoxă Ucraineană Rona de Sus s-a format încă din secolul al XIV-lea. Actuala biserică datează de peste un secol și a fost renovată repetat. Parohia Ortodoxă Ucraineană Soca este una dintre cele mai noi din țara noastră, formată din ucraineni veniți din Crasna Vișeului și alte localități ucrainene din Maramureș, care s-au stabilit la Soca începând cu anul 1970.