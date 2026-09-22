Tinerii absolvenți din Capitală sunt invitați la Bursa locurilor de muncă

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București îi invită pe tinerii absolvenți să participe la Bursa generală a locurilor de muncă.

Manifestarea va avea loc în data de 9 octombrie la Palatul Național al Copiilor din Bulevardul Tineretului nr. 8-10.

Potrivit AMOFM București, acțiunea urmărește creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin corelarea cererii cu oferta existentă pe piață și prin facilitarea dialogului direct dintre angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Scopul principal al inițiativei este de a sprijini integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii, prin facilitarea accesului la oportunitățile de angajare și prin crearea unui cadru de dialog direct între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Totodată, instituția adresează invitația angajatorilor care au nevoie de forță de muncă să depună o situație a posturilor vacante la filialele ANOFM din Capitală.