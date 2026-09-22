Copii și tineri din Protopopiatul Făget au descoperit viețile sfinților printr-un concurs catehetic practic

Copii și tineri din Protopopiatul Făget au descoperit sâmbătă viețile sfinților printr-un concurs catehetic practic desfășurat în Parohia Tomești din județul Timiș.

Organizată pentru al optulea an, competiția „Vânătoarea de comori din viețile sfinților” a reunit 70 de participanți din 26 de parohii.

Alături de copii și tineri au fost prezenți Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, părintele protopop Dorin Covaci și preoți din Protopopiatul Făget.

Jocuri pentru învățare

Concursul a urmărit să le ofere participanților o modalitate interactivă de aprofundare a cunoștințelor despre Sfinții Bisericii și despre învățătura creștină.

Copiii și tinerii au fost împărțiți pe două trasee, adaptate unor niveluri diferite de dificultate. Înaintea probelor practice, fiecare concurent a susținut un test bazat pe materialele catehetice studiate în perioada de pregătire.

Ulterior, echipele au pornit în căutarea indiciilor și a răspunsurilor ascunse pe traseu, parcurgând probe inspirate din viețile sfinților și din tematica pregătită pentru concursul din acest an.

Programul a cuprins și o probă practică de gătit, menită să pună în valoare colaborarea, responsabilitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă.

La final, părintele paroh Ioan Nicorici și comunitatea Parohiei Tomești au pregătit o masă pentru participanți.