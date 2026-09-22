Copiii au revenit pe băncile școlii românești din Cartal, regiunea Odesa: Vor să învețe în limba maternă

Echipa TVR a realizat un reportaj la Cartal, regiunea Odesa, unde copii români s-au putut întoarce la școala cu predare în limba română închisă de autoritățile ucrainene locale la doar patru zile după începerea anului școlar.

După intervenția autorităților românești la cel mai înalt nivel, autoritățile au revenit asupra deciziei, iar copiii au putut reveni pe băncile școlii pentru a beneficia de dreptul lor la educație în limba maternă.

„Am intervenit la timp, într-o situație de criză care s-a întâmplat într-un mod neașteptat, cu câteva zile înaintea începerii anului școlar. Le-am promis părinților că o să fiu prezent alături de ei și m-am ținut de promisiune. Vreau să subliniez faptul că am beneficiat de întregul suport al conducerii Ministerului de Externe în acest sens”, a precizat pentru TVR Claudiu Tătaru, consulul gerant al României în regiunea Odesa.

Declarație prezidențială

Deblocarea situației a avut loc în contextul în care Președintele Românei, Nicușor Dan, și Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, participau la un summit în Transcarpatia.

La întrebarea corespondentului TVR la eveniment, Președintele Vladimir Zelenski a declarat: „Potrivit Legii Marţiale, nimeni nu poate închide nimic. Asta înseamnă că sunt unele provocări. Sunt lucruri la nivel local pe care la nivel de prim-ministru, de ministru al Educaţiei nu le putem controla total.”

Limba română, un drept al etnicilor români

Mama unui copil român înscris la școala românească din Cartal / Orlivka și-a mărturisit pentru TVR bucuria pentru revenirea asupra deciziei abuzive, dar și durerea și îngrijorarea produse familiei de situația închiderii clasei.

„Pentru mine a fost o perioadă foarte grea. Emoțional foarte multe obstacole, foarte multe situații în care chiar nici noaptea nu puteam să dorm. Fata, când i-am spus seara, vineri, că este nevoie să trecem dintr-o clasă în alta, a bufnit în lacrimi și a spus cum, mamă, cum, de unde să trec dintr-o parte în alta?” a spus Elena Cloșca.

Copiii au reînceput școala chiar de Ziua Internațională a Păcii, cu o temă de gândire pozitivă: cuvântul PACE.

„Am fost invitată special pentru această clasă. Am ieșit din concediul de maternitate, anume pentru ei. În cazul în care încep alarmele, suntem gata să ne luăm gentuțele și să trecem în subsol”, a relatat învățătoarea Olga Varsa.

„Pentru mine limba română înseamnă prima limbă în care vorbesc, deoarece toți ai mei vorbim pur românește. Sunt într-o familie etnic română. Copiii știu și limba ucraineană, știu și limba maternă și au foarte viitor luminos, sperăm să fie și liniștit, deoarece sperăm să intrăm în Uniunea Europeană și acolo se deschid mult mai multe uși decât într-un sătuc din Orlivka”, a adăugat învățătoarea.

Numele ucrainean al localității românești Cartal din regiunea Odesa, unde 99% dintre locuitori sunt români, este Orlivka.

Parcurs european

Dreptul la educație în limba maternă pentru minoritățile autohtone este una dintre cerințele pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, însă adesea autoritățile locale nu respectă acest deziderat democratic.

Spre exemplu, românii din Cartal / Orlivka, au fost nevoiți să depună de șase ori cerere pentru educație în limba română. De asemenea, se găsesc diverse pretexte de natură administrativă prin care este împiedicat în practică accesul etnicilor români la educație în limba maternă.