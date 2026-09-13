Patriarhul Daniel: Sfânta Cruce este semnul iubirii care învinge păcatul și moartea

„Sfânta Cruce este semnul iubirii care învinge păcatul și moartea”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Patriarhul României a explicat că șarpele de aramă înălțat de Moise în pustie este „o preînchipuire a crucii Domnului Iisus Hristos”.

Preafericirea Sa a arătat că, prin jertfa Mântuitorului, crucea a fost transformată „din instrument de tortură și de ocară în semn de mântuire, de biruință și de viață veșnică”.

„Însă atât de mare a fost iubirea smerită și jerfernică a Domnului Iisus încât el nu a răspuns la ură cu ură, la răutate cu răutate, la violență cu violență și s-a smerit pe Sine și a răbdat umilința și suferința până la moarte și încă una destinată tâlharilor sau răufăcătorilor”, a spus Patriarhul Daniel.

„Fiul lui Dumnezeu nu este o victimă”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat că smerenia și răbdarea Mântuitorului arătate pe cruce biruiesc puterile răului.

„Smerenia unită cu răbdarea îndelungă a Domnului Iisus Hristos, arătată pe cruce, face din ea o armă nebiruită și semn de înfricoșare pentru demoni, deoarece ei nu se pot smeri, fiind foarte mândri”.

Preafericirea Sa a insistat și asupra faptului că jertfa Mântuitorului nu a fost una impusă, deoarece „Fiul lui Dumnezeu nu este o victimă, ci o jertfă liberă acceptată”.

Crucea, semn al biruinței și al speranței

Patriarhul României a explicat că legătura dintre cruce și înviere rămâne vizibilă și în Trupul preaslăvit al Mântuitorului.

„Ceea ce arată că Trupul lui Hristos cel înviat este Trupul lui Hristos cel răstignit. Taina Crucii și a Învierii se arată în Trupul Său. Și de aceea, crucea nu este doar semnul suferinței, ci este și semnul biruinței și al speranței”.

„Crucea este semnul veșnic al iubirii jerfelnice, dăruitoare de sine, generoase, milostive, asta înseamnă iubire jerfelnică, în Trupul lui Hristos cel înviat”, a subliniat Părintele Patriarh.

În acest sens, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci reprezintă, potrivit Patriarhului României, „o preaslăvire a iubirii jertfelnice a Mântuitorului”.

Semnul Sf. Cruci întâlnit în viața creștinilor

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat și prezența semnului Sfintei Cruci în viața cotidiană a creștinilor: „Pretutindeni unde locuiesc creștini adevărați, se întâlnește semnul Sfintei Cruci. Ea se vede pe biserică și în biserică, la margine de drum, pe morminte sau lângă o fântână”.

„Oriunde se vede Sfânta Cruce, aceasta arată cât de mult iubește Dumnezeu lumea și așteaptă răspunsul oamenilor la iubirea Lui milostivă”, a evidențiat Preafericirea Sa.

În încheiere, Patriarhul României i-a îndemnat pe credincioși să cinstească Sfânta Cruce și să participe mai des la viața liturgică a Bisericii.

„Cunoscând că din crucea iubirii milostive a lui Hristos vine bucuria Învierii ca bucurie sfântă a vieții, ne vom însemna mai des cu semnul Sfintei Cruci. Vom merge mai des la biserica din parohie sau din mănăsire, deoarece biserica ocrotită de Sfânta Cruce este lăcașul luminii, a harului și a iubirii Preasfintei Treimi”.

Foto credit: Ziarul Lumina