Sfântul Siluan Athonitul va fi sărbătorit la Schitul Darvari din Capitală

Sfântul Siluan Athonitul va fi sărbătorit miercuri la Schitul Darvari din București printr-un program liturgic dedicat unuia dintre ocrotitorii așezământului monahal.

Manifestările vor începe în ajunul sărbătorii cu slujba Vecerniei, de la ora 17:00.

Programul va continua în ziua cinstirii Sfântului Siluan Athonitul cu Sfânta Liturghie, de la ora 09:00, și se va încheia seara, prin Taina Sfântului Maslu.

Sfintele moaște la Schitul Darvari

Credincioșii vor putea să se închine sfintelor moaște ale Sfântului Siluan Athonitul, aflate la Schitul Darvari de peste 25 de ani.

Cinstitul odor este păstrat în Paraclisul Sfinților Tămăduitori din incinta așezământului monahal.

Alături de sfintele moaște ale sfântului cuvios se află și fragmente din cele ale Sfântului Nichifor Leprosul și ale Sfintei Matrona cea Oarbă.

Schitul Darvari este situat pe strada Schitul Darvari nr. 3, Sectorul 2, București.

Sfântul Siluan Athonitul

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul s-a născut în 1866, într-o familie de țărani ruși. Încă din copilărie a manifestat o puternică dorință de a-L căuta pe Dumnezeu, iar la 19 ani a simțit pentru prima dată chemarea către viața monahală.

După efectuarea serviciului militar, a ales calea monahismului și, la vârsta de 26 de ani, a ajuns la Muntele Athos, unde a intrat în Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”. A primit darul rugăciunii neîncetate și a avut o arătare a lui Hristos, însă ulterior a trecut prin ani de părăsire duhovnicească și ispite. În urma acestor încercări, a primit în inimă cuvântul: „Ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui”.

Timp de decenii, a îmbinat rugăciunea cu ascultarea, îndeplinind și responsabilitatea de econom al mănăstirii. A redat în scris experiențele și învățăturile sale, acestea fiind făcute cunoscute în special prin intermediul ucenicului său, Sfântul Sofronie Saharov.

A trecut la Domnul în noaptea de 24 septembrie 1938, la Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din Athos, după o scurtă suferință.