Să urmăm exemplul Maicii Domnului: Episcopul Veniamin, îndemn la credință, ascultare și smerenie

„Să urmăm exemplul Maicii Domnului, să avem credință, smerenie și ascultare și să înțelegem că adevărata împlinire a vieții se află în comuniunea cu Dumnezeu”, a îndemnat luni Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud la hramul Parohiei din Cobusca Nouă, Rep. Moldova.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnul, serbată potrivit calendarului nerevizuit.

Pornind de la pericopa evanghelică în care sunt prezentate Marta și Maria, surorile lui Lazăr, ierarhul a explicat prioritățile vieții creștine.

„Suntem adeseori preocupați de multe lucruri, de grijile și nevoile vieții, însă trebuie să știm să alegem ceea ce este cu adevărat important pentru sufletul nostru”, a spus episcopul.

„Să avem și noi înțelepciunea Mariei, să știm să ne oprim din mulțimea preocupărilor și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, având îndemnul Domnului: Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă”.

Model de ascultare

Referindu-se la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat că aceasta deschide anul bisericesc, arătând chipul Maicii Domnului ca model de credință și ascultare.

„Nașterea Maicii Domnului se înscrie în planul lui Dumnezeu de răscumpărare a neamului omenesc și de readucere a acestuia la comuniunea cu Creatorul său. Ea este vasul curat, ales de Dumnezeu, prin care Cuvântul cel veșnic Se naște în timp din Fecioară Maria și Se face Om pentru mântuirea noastră”.

Episcopul Basarabiei de Sud a amintit răspunsul Fecioarei Maria la chemarea lui Dumnezeu, „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău”, prin care „s-a deschis calea spre împlinirea tainei Întrupării Mântuitorului”.

La finalul slujbei, ierarhul a sfințit noile cruci care urmează să fie așezate pe turlele bisericii după finalizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare.

Părintele paroh Nicolae Goreanu a primit Diploma omagială a anului 2026 pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată în comunitate.