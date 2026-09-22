Membrii administrației bisericești au vizitat mănăstirea unde se produce vinul liturgic pentru Arhiepiscopia Bucureștilor

Membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și cei ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor au vizitat marți mănăstirea prahoveană „Sf. Maria” – Urlați și Cooperativa Agricolă „Via Domnului”, unde se produc atât vinul liturgic pentru Arhiepiscopia Bucureștilor și aproape toate eparhiile din țară, cât și alte vinuri premiate la concursuri internaționale de profil.

Între participanți s-au aflat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Turul mănăstirii a început la biserica istorică din lemn, construită de țăranii din Reghin, jud. Mureș, dusă la Castelul Bran de Regina Maria, apoi, în 1956, adusă la Urlați.

O biserică martoră la istorie

„Biserica aceasta adună în istoria ei lupta pentru păstrarea Ortodoxiei din satele de pe Valea Mureșului, apoi dragostea Mitropolitului Nicolae Bălan, a Sfântului Arsenie Boca, pe atunci misionar și stareț la mănăstirile din Transilvania, apoi a Patriarhului Justinian, a viitorului Patriarh Teoctist, în slujirea sa de episcop vicar patriarhal, și a Patriarhului Daniel, care a resfințit-o în luna iulie a anului 2025”, a amintit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Este plină de semnificații vizita la Via Domnului, la vremea când se culeg strugurii. Ne aducem aminte de cuvintele profetului Isaia despre via prietenului care se afla pe o coastă. Ne aducem aminte de Pilda lucrătorilor din vie și de toți cei care în decursul vremurilor au lucrat și lucrează cu sârg în această vie”, a mai spus ierarhul.

„Locul este plin de frumusețe. La semnificația profundă a viei și a pregătirii vinului euharistic se adaugă truda de astăzi a celor care iubesc Biserica și care doresc să-i continue tradiția, cum este și aceea a pregătirii vinului celui bun care se aduce jertfă împreună cu cea mai bună prescură, pentru a deveni Trupul și Sângele Domnului.”

Mănăstirea a devenit mai accesibilă pentru pelerini

Arhim. Petru Ungureanu, starețul mănăstirii și consilier eparhial la Sectorul agricol, viticol și silvic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și-a exprimat bucuria pentru oaspeții primiți în vizită.

„Această mănăstire este vizitată de către credincioșii din județul Prahova, iar de puțină vreme, de când s‑a construit noua autostradă care ne leagă de București, la mănăstirea noastră vin cu mai multă ușurință și credincioși din municipiul București și din împrejurimile acestuia”, a precizat părintele arhimandrit.

Oaspeții au vizitat și secția de îmbuteliere, aflând detalii despre fabricarea vinurilor Arhiepiscopiei Bucureștilor sub marca Via Domnului.

Lucrătorii cei buni ai viei

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evocat îndemnul Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria către monahii de la Mănăstirea Slatina care lucrau o vie la Cotnari dăruită de ctitori: „Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria le vorbea celor care osteneau în vie spunând că mare este osteneala lucrătorilor buni din vie”.

„În pomenirea acestor cuvinte ale Sfântului Cuvios Paisie, îi adresăm Părintelui Arhimandrit Petru Ungureanu cuvinte de mulțumire pentru această osteneală. El trudește de primăvara până toamna târziu și observă toate schimbările vremii, organizând la timp toate muncile legate de vie”, a încheiat părintele episcop vicar.

Cooperativa Agricolă Via Domnului a fost înființată în 2009. Vinurile făcute aici sunt naturale, maturate în baricuri (butoaie) de stejar de 220 de litri. Cooperativa agricolă este în continuă dezvoltare și diversificare a produselor sale.

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