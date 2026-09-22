Limba și cultura română vor fi promovate în 13 orașe de Ziua Europeană a Limbilor

Limba și cultura română vor fi promovate în 13 orașe din lume cu prilejul Zilei Europene a Limbilor, informează Institutului Cultural Român. În perioada 24 septembrie – 15 octombrie vor fi organizate cursuri, ateliere și activități interactive.

Programele vor avea loc la București, Beijing, Lisabona, Londra, Madrid, Praga, Tokyo, Varșovia, New York, Stockholm, Tel Aviv, Atena și Belgrad.

LinguaFest la București

În București, Ziua Europeană a Limbilor va fi sărbătorită în 25 septembrie prin LinguaFest, organizat la sediul Fundației Naționale pentru Tineret.

Programul cuprinde o masă rotundă despre importanța studiului limbilor străine, ateliere, standuri ale institutelor culturale și o vânătoare de comori lingvistice.

Institutul Cultural Român va avea un stand special amenajat, unde vizitatorii vor putea afla detalii despre cursurile de limba română pentru străini și vor putea participa la jocuri și activități educaționale. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Limba română, descoperită în țări străine

La Londra, publicul va descoperi resurse pentru învățarea limbii române, iar la Madrid și Praga vor fi organizate lecții demonstrative și conversații cu vorbitori nativi. În capitala Chinei vor fi prezentate volume de literatură română, inclusiv traduceri în limba chineză.

În Tokyo, limba română va fi însoțită de prezentări despre doină și tradiția doinitului, iar la Stockholm România și Republica Moldova vor avea un stand comun.

Manifestările se vor încheia în 15 octombrie la Tel Aviv, cu sesiuni de conversație și o prezentare numită „Cuvinte românești care spun povești”.

Programul complet al activităților organizate cu prilejul Zilei Europene a Limbilor poate fi consultat aici.

Ziua Europeană a Limbilor

Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită anual în 26 septembrie. Aceasta este stabilită din anul 2001 și urmărește promovarea varietății lingvistice și a învățării limbilor străine.

Peste 200 limbi sunt vorbite în Europa, dintre care 24 sunt oficiale în Uniunea Europeană.

Sărbătoarea urmărește să încurajeze învățarea limbilor pe tot parcursul vieții, să promoveze patrimoniul lingvistic al Europei și să susțină deschiderea către alte culturi.