O clădire istorică a Capitalei va fi restaurată și transformată în centru cultural și educațional

Clădirea istorică a Casei Dimitrie Petrescu de pe Calea Griviței din Capitală va fi restaurată și transformată în centru cultural și educațional.

Imobilul a fost cumpărat în anul 2025 de Primăria Sectorului 1 și propus spre consolidare.

Consiliul Local urmează să analizeze documentația necesară continuării proiectului, valoarea investiției fiind estimată la aproximativ 90 de milioane de lei. Potrivit primarului George Tuță, lucrările ar urma să dureze 24 de luni.

Imobilul este monument istoric și se află în clasa de risc seismic 2. Intervenția urmărește atât punerea în siguranță a clădirii, cât și conservarea elementelor sale arhitecturale.

„Proiectul păstrează caracterul arhitectural al imobilului, dar îl pune în siguranță și îi dă o nouă viață”, a transmis luni George Tuță într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Spațiu pentru educație și cultură

După finalizarea lucrărilor, Casa Dimitrie Petrescu ar urma să devină un spațiu destinat activităților culturale și educative. Proiectul prevede organizarea de expoziții, ateliere de creație, proiecții, conferințe și programe pentru copii și tineri.

Totodată, sunt prevăzute o bibliotecă, spații pentru artiști și alte zone destinate activităților comunitare.

„O clădire istorică aflată astăzi în stare de degradare poate deveni un loc viu, dedicat educației, culturii și comunității”, a mai transmis edilul Sectorului 1.

George Tuță a arătat că administrația locală urmărește recuperarea unor imobile valoroase și redarea acestora în folosul locuitorilor: „Vrem să salvăm clădirile valoroase ale Sectorului 1 și, acolo unde este posibil, să le redăm oamenilor. Casa Petrescu poate deveni exact un astfel de loc”.

Casa Dimitrie Petrescu a fost construită în 1895 de către negustorul cu același nume. Construită în stil neoclasic francez, imobilul a găzduit de la început spații comerciale: celebrul magazin de coloniale „La Vapor”, apoi „Mercur” în timpul Primului Război Mondial și „Popp& Bunescu” cunoscut pentru materiale textile. În comunism a devenit „Alimentară”.

Foto credit: Facebook / George Cristian Tuță