Hram la Centrul Bisericesc din München: Să vedem ce ne cheamă Dumnezeu să facem, spune PS Sofian Brașoveanul

„Acolo unde suntem, să vedem ce ne cheamă Dumnezeu să facem” a îndemnat duminică Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Centrul Bisericesc „Înălțarea Sfintei Cruci” din München, care și-a sărbătorit hramul.

La slujbă au participat clerici ai așezământului și din mai multe parohii din Bavaria și Austria, precum și maicile din obștea Mănăstirii „Sf. Cuv. Siluan Athonitul” din orașul german, membrii ai comunității românești și Excelența Sa Mihaela-Mălina Diculescu-Blebea, Consulul General al României la München

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul a explicat că asumarea crucii presupune identificarea responsabilităților pe care fiecare om le are în viață.

„Înseamnă pentru fiecare și pentru toți laolaltă asumarea destinului și personal și colectiv, cu tot ceea ce ține de situația noastră, de viața noastră, acolo unde suntem în timpul în care trăim”, a spus ierarhul.

Responsabilitățile personale

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să nu privească îndatotirea creștină în mod abstract, ci să o descopere în relațiile și împrejurările concrete în care Dumnezeu îi așază: „Să vedem care sunt responsabilitățile pe care Dumnezeu ne cheamă să ni le asumăm în timpul și în locul nostru concret”.

Referindu-se la viața comunității, Episcopul vicar a arătat că asumarea crucii se manifestă și prin felul în care creștinii se raportează unii la alții, prin rugăciune și participare la viața Bisericii.

„Trebuie să ne asumăm și crucea de a participa la slujbă în mod demn de slujbă, în mod demn de situația noastră de fii ai lui Dumnezeu, în mod demn de frați și surori ai celor din jurul nostru, ajutându-i, susținându-i în rugăciunea lor”.

Totodată, PS Sofian Brașoveanul a subliniat responsabilitatea pentru unitatea comunității, arătând că „Biserica ideală nu trebuie să o așteptăm, trebuie să o creăm noi”.

Cu prilejul hramului, credincioșii s-au putut închina la racla cu sfintele moaște ale mai multor sfinți dusă de la Parohia din Landsberg de părintele Ioan Petru Scripciuc.