Programul liturgic al Schitului Darvari cu ocazia sărbătorii Sfântului Siluan Athonitul

Obștea schitului Darvari anunță un program liturgic special cu ocazia sărbătoririi Sfântului Siluan Athonitul, ale cărui moaște se află spre cinstire în biserica mănăstirii, de peste 24 de ani.

Astfel, marți 23 septembrie, începând cu orele 18:00, se va săvârși privegherea după rânduiala Sfântului Munte: Vecernia cu Litie, urmată de Utrenie.

Mai târziu, în jurul orelor 22:00, se va săvârși Taina Sfântului Maslu, care se va încheia spre miezul nopții. În ziua praznicului, programul va începe la ora 08:00, cu acatistul Sfântului Siluan Athonitul, Ceasurile 3 și 6 și Sfânta Liturghie.

Veniți la biruința împotriva deznădejdii

Părintele Stareț îi cheamă pe toți bucureștenii și nu numai la întâlnirea cu Sfântul Siluan, pentru a birui tristețea și deznădejdea.

„Îi îndemnăm pe toți cei care îl cinstesc pe Sfântul Siluan să vină și să se întâlnească „pe viu” cu el, prin rugăciune și prin atingerea de sfintele sale moaște. În mijlocul celei mai adânci deznădejdi, Sfântul Siluan L-a întâlnit pe Dumnezeu și a primit de la El cuvântul care a devenit hrană pentru întreaga Biserică: Ține-ți mintea în iad și nu deznădăjdui.”

„Veniți cu metanierul în mână, găsiți-vă un colț de liniște în frumoasa curte a mănăstirii sau în biserică, citiți Acatistul Sfântului, ascultați rânduiala privegherii și lăsați ca această noapte de rugăciune să devină o biruință asupra întristării și deznădejdii, un izvor de curaj din curajul pe care Sfântul Siluan l-a arătat, rămânând neclintit în Domnul până la sfârșit”, a spus Protosinghelul Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii Schitul Darvari.