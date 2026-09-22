Se împlinesc 130 de ani de la nașterea Sfântului Sofronie de la Essex

Sfântul Sofronie s-a născut la Moscova în data de 22 septembrie 1896, primid la botez numele Serghei Simeonovici Saharov.

A studiat Artele Frumoase la Moscova, în căutarea unui ideal al frumuseți care depășea frumosul pur estetic.

În timpul Revoluției Bolșevice din Rusia, a fost arestat de două ori și închis la Liubianka, dar în 1921 a reușit să plece din țară.

Stabilit la Paris, a atras atenția presei franceze cu câteva expoziții, dar nu își simțea căutările spirituale satisfăcute de artă.

Sfântul Munte Athos

În 1925, deși se înscrisese să studieze Teologia la Institutul „Sf. Serghie” din Paris, a renunțat și s-a dus în Sf. Munte Athos, unde, în 1926, s-a închinoviat la Mănăstirea „Sf. Pantelimon” – Russikon, unde a devenit ucenic al Sfântului Siluan Athonitul.

În dată de 24 septembrie 1938, Cuviosul Siluan a trecut la cele veșnice. Urmând îndemnul părintelui său duhovnicesc, părintele Sofronie a ieșit din Mănăstirea Sfântul Pantelimon și s-a îndreptat spre pustia Sfântului Munte.

După ce a stat o vreme în Karulia, părintele Sofronie s-a așezat într-o peșteră aflată lângă Mănăstirea Sfântul Pavel.

Înființarea Mănăstirii de la Essex

În anul 1947 a fost nevoit să părăsească Sfântul Munte Athos. Timp de 11 ani, părintele Sofronie a adunat mai mulți ucenici dornici de viață monahală.

Astfel, în anul 1959, cu binecuvântarea Mitropolitului Antonie Bloom al Surojului, părintele Sofronie a înființat Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”, a cărei obște era formată din călugări și maici.

În anul 1965, cu binecuvântarea Patriarhului Alexie al Rusiei, mănăstirea din Essex a trecut sub ascultarea Patriarhiei Ecumenice, care o va ridica, mai apoi, la rangul de stavropighie.

Părintele Sofronie Saharov a trecut la cele veșnice în data de 11 iulie 1993, la vârsta de aproape 97 de ani. A fost trecut în rândul sfinților de către Patriarhia Ecumenică în data de 27 noiembrie 2019.