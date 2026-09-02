Biserica unei parohii băcăuane a fost resfințită: Să fim ascultători de Dumnezeu, îndeamnă PS Teofil Trotușanul

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a resfințit marți biserica Parohiei Coșnea din județul Bacău, în ziua hramului închinat Sf. Simeon Stâlpnicul. „Să fim și noi ascultători de Dumnezeu”, i-a îndemnat ierarhul pe credincioși.

La sărbătoarea comunității a fost adusă racla cu cinstitul cap al Sfântului Simeon cel din Muntele Minunat, păstrată de aproape șase secole la Mănăstirea Neamț.

Preasfinția Sa a explicat alegerea Sfântului Simeon Stâlpnicul drept ocrotitor al bisericii și a evidențiat legătura dintre numele acestuia și tema ascultării de Dumnezeu.

„În viața Sfântului Simeon vedem că el era și ascultat de Dumnezeu pentru că rugăciunile lui erau primite, dar aceasta se întâmpla pentru că mai întâi el asculta de porunca lui Dumnezeu”.

Episcopul vicar a evidențiat importanța urmării lui Dumnezeu ca reper al vieții duhovnicești: „El ne cheamă și ne îndeamnă să fim și noi ascultători de Dumnezeu, să auzim cuvântul și chemarea Lui. Și dacă noi ascultăm de Dumnezeu, și Dumnezeu va asculta de noi”.

Binecuvântarea Sfântului Simeon

Părintele Costel Mareș, protopop de Moinești, a subliniat semnificația aducerii sfintelor moaște ale Sfântului Simeon cel din Muntele Minunat la sărbătoarea parohiei: „Să mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să fim părtași la acest moment cu adevărat istoric”.

„Ele poposesc și în acest ținut binecuvântat de Dumnezeu și cred că nu întâmplător, pentru că Dumnezeu văzând râvna frățiilor voastre, văzând dragostea față de Sfânta Biserică și față de acest sfânt bine plăcut înaintea lui Dumnezeu, v-a oferit acest dar în această zi binecuvântată, în această zi specială pentru Parohia Coșnea”.

Hramul a deschis Zilele cultural-duhovnicești ale Protopopiatului Moinești. Unul dintre momentele centrale ale manifestării este aducerea Brâului Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia în ziua de vineri.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a oferit 100 de copii din Coșnea și localitățile învecinate ghiozdane echipate și rechizite. Acțiunea face parte din proiectul „Lăsați copiii să vină la Mine!”.

La finalul programului, părintele paroh Daniel Apostoaie a primit rangul de iconom stavrofor, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în comunitate și implicarea în lucrările de înnoire a bisericii. Totodată, ctitorii care au sprijinit reabilitarea lăcașului au primit diplome de vrednicie.