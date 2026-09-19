Fundația „Episcop Melchisedec” va derula noi proiecte de educație și sprijin social pentru copii și persoane vulnerabile

Fundația „Episcop Melchisedec” a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului va derula patru proiecte de educație și sprijin social pentru copii și persoane vulnerabile, în toamna acestui an.

Noile inițiative beneficiază de finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Județean Neamț și a administrației locale a orașului Roman.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției, președintele CJ Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a evidențiat rolul proiectelor pentru comunitate.

„Prin aceste finanțări susținem proiecte care valorifică tradițiile, meșteșugurile, patrimoniul și identitatea locală și care creează noi forme de întâlnire între cultură și comunitate”, a transmis miercuri Daniel-Vasilică Harpa cu prilejul semnării contractelor de finanțare.

Educație și cultură pentru copii

Unul dintre proiectele susținute de Consiliul Județean Neamț este „Episcopul Melchisedec și Grădina de Copii – Începem Școala Împreună”, destinat unui număr de 100 de copii, cu prioritate celor proveniți din medii vulnerabile.

Activitatea centrală va avea loc în 26 septembrie, când va fi organizat Festivalul Cultural-Educativ al Copilăriei. Participanții vor lua parte la un concurs despre viața și opera Episcopului Melchisedec Ștefănescu, precum și la ateliere de creație și educație culturală.

„Cultura rămâne vie atunci când ajunge aproape de oameni, îi aduce împreună și îi ajută să își cunoască și să își prețuiască rădăcinile”, a spus președintele CJ Neamț.

Inițiativa se va încheia cu oferirea de ghiozdane complet echipate, prin acțiunea „100 de Ghiozdane pentru 100 de Visuri”.

Sprijin pentru persoane aflate în dificultate

Cel de-al doilea proiect finanțat de administrația județeană, „Incluziune socială și sprijin integrat pentru persoane vulnerabile prin servicii educaționale și suport alimentar”, se adresează unui grup de 25 de adulți din Roman și localitățile învecinate.

Pe durata celor șase săptămâni de implementare, beneficiarii vor primi hrană caldă și vor participa la activități de prevenire a adicțiilor, educație financiară și pentru sănătate, consiliere și socializare. Programul include și două excursii cu scop recreativ și educativ.

„Cred în colaborarea dintre administrație și organizațiile care activează zi de zi în comunitățile județului. Nevoile comunităților sunt diferite, iar aceste organizații cunosc îndeaproape tipul de sprijin necesar”, a mai transmis Daniel-Vasilică Harpa.

Cu sprijinul Consiliului Local Roman va fi derulat proiectul „Cultura – alternativa la comportamentele de risc”, care propune activități dedicate prevenirii bullyingului, cyberbullyingului, consumului de droguri și altor forme de dependență, precum și „Săptămâna Medievală Intergenerațională – Moștenirea Mușatinilor” dedicat patrimoniului istoric și spiritual.

Prin cele patru inițiative, Fundația „Episcop Melchisedec” urmărește să îmbine intervenția socială cu educația și valorificarea patrimoniului local.

Foto credit: Magnific