Capul Sf. Simeon cel din Muntele Minunat a fost adus la hramul unei parohii din jud. Bacău: Este o chemare la bucurie

Racla cu cinstitul cap al Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat, păstrată la Mănăstirea Neamț, a fost adusă duminică la Parohia Coșnea din județul Bacău cu prilejul hramului lăcașului de cult.

Părintele Costel Mareș, protopopul de Moinești, a descris momentul drept „o chemare la bucurie”, subliniind caracterul deosebit pentru comunitate.

„După aproape 600 de ani de când acest odor de mare preț se află în țara Moldovei, la Mănăstirea Neamț, capul Sfântului Simeon poposește în zona noastră”, a transmis pr. Costel Mareș pentru Basilica.ro.

Părintele protopop a evidențiat legătura dintre hramul bisericii și prezența cinstitului odor, arătând că aducerea acestuia la Coșnea este rodul rugăciunii și al evlaviei credincioșilor: „Acest lucru este lucrarea minunată a lui Dumnezeu”.

O lucrare sfântă

Părintele Costel Mareș a evidențiat legătura dintre venirea cinstitului odor și lucrările de înnoire a bisericii: „Sfântul Simeon a mijlocit înaintea lui Dumnezeu ca să trimită oameni care să ajute lucrarea de înfrumusețare și de restaurare a acestei sfinte biserici”.

Sfintele moaște vor rămâne spre închinare până marți, în ziua hramului. Cu acest prilej, Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului va resfinți biserica după încheierea lucrărilor de renovare și reabilitare și va oficia Sfânta Liturghie.

Sărbătoarea parohiei se va încheia cu slujba de Tedeum pentru începutul noului an bisericesc și cu binecuvântarea elevilor pentru noul an școlar.

Aducerea raclei cu moaștele Sfântului Simeon cel din Muntele Minunat în Parohia Coșnea face parte din programul Zilelor Cultural-Duhovnicești ale Protopopiatului Moinești, manifestare care reunește activități pastoral-misionare, culturale, educaționale și sociale.

Parohia Coșnea îl are drept ocrotitor pe Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul, sărbătorit în data de 1 septembrie.

Foto credit: Parohia Coșnea / Teofan Pădureanu