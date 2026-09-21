PS Teofil Trotușanul a resfințit Biserica din Rogoaza, jud. Bacău, după un secol

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a resfințit duminică Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Rogoaza, județul Bacău, la un secol de la prima sa sfințire.

Cu acest prilej, ierarhul a subliniat importanța asumării crucii și urmării lui Hristos, subliniind că „fiecare dintre noi suntem chemați să ducem, într-un fel oarecare, o cruce”.

„Dacă această purtare a crucii o facem cu gândul și cu ochii la Domnul Iisus, Cel Înviat, vom constata că purtarea acestei cruci se ușurează și găsim putere să mergem mai departe”, a spus Preasfinția Sa.

Un lăcaș înnoit cu ajutorul comunității

Ierarhul a evidențiat implicarea preotului paroh și a credincioșilor în lucrările de restaurare, apreciind efortul depus pentru înfrumusețarea bisericii.

„Părintele paroh de aici a bătut din poartă în poartă și v-a rugat să dați o mână de ajutor pentru a înfrumuseța casa lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a explicat semnificația duhovnicească a unui altar sfințit, pe care l-a asociat cu bucuria Învierii: „Bucuria și binecuvântarea harului care se revarsă asupra unei biserici nou-sfințite este bucuria pascală, pentru că un altar sfințit este un mormânt al lui Iisus, asemenea Mormântului Domnului din Ierusalim”.

În semn de recunoștință pentru activitatea pastorală și pentru implicarea în lucrările de înnoire, părintele paroh Silviu Irinel Ailenei a primit Crucea Moldavă, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

„Sper ca munca noastră, care a fost o muncă destul de grea, o jertfă intensă, să ne aducă bucuria pe care au simțit-o și bunicii sau străbunicii acestor oameni minunați. Cu 50 de familii, să reușești să ridici această biserică la nivelul care se cere și la frumusețea pe care considerăm noi că i-am oferit-o n-a fost ușor”, a spus părintele Silviu Irinel Ailenei.

Un secol de la prima sfințire

Biserica din Rogoaza a fost construită între 1923 și 1926, prin contribuția Ștefaniei Diamandi, a credincioșilor din Rogoaza și Fofaza și a familiei Boureanu. Prima sfințire a avut loc la în ziua de 30 mai 1926.

De-a lungul timpului, lăcașul a trecut prin mai multe etape de refacere, inclusiv după cutremurele din 1940 și 1977. În ultimii ani, au fost restaurate catapeteasma, au fost construite pridvorul și veșmântarul și a fost realizată o nouă pictură. În 2026 au fost înnoite și amenajate interiorul și spațiul exterior.

Cu prilejul resfințirii bisericii, comunitatea din Rogoaza a primit în ajun spre închinare racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, adusă de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Sărbătoarea a continuat cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Vecernia unită cu Litia și pomenirea ctitorilor și binefăcătorilor bisericii.