Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato Xenia va fi adus în pelerinaj la Moinești

Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia va fi adus, în perioada 4–7 septembrie, în pelerinaj la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Moinești, județul Bacău.

Racla cu cinstitul odor va fi întâmpinată vineri, 4 septembrie, la ora 16:30. Porgramul va continua cu procesiunea „Calea Sfinților” și Acatistul Maicii Domnului.

Recunoștință pentru elevi și familii

Prima zi a pelerinajului de la Moinești va include o slujbă de binecuvântare a tinerilor, înaintea începerii noului an școlar și premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură.

Peste 300 de copii din cuprinsul Protopopiatului Moinești, care au încheiat anul școlar cu media 10, vor primi diplome și medalii de excelență, precum și un dar din partea ierarhului.

În cadrul aceleiași festivități vor fi distinse trei familii numeroase și altele trei care au împlinit peste 60 de ani de căsnicie.

În zilele următoare, racla va fi dusă spre închinarea credincioșilor și în alte comunități din Protopopiatul Moinești, între care se numără Schitul Frumoasa, Cernu, Zemeș și Comănești.

Brâul Maicii Domnului, adus pentru a doua oară la Moienști, se înscrie în seria manifestărilor cultural-duhovnicești organizate anual de protopopiat.

Brâul Maicii Domnului

Brâul Maicii Domnului este una dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinătății răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul Adormirii sale.

A fost păstrat inițial de două femei din Ierusalim, iar mai târziu a fost dus la Constantinopol, în timpul împăratului Arcadie (395-408). În ziua de 31 august, a fost așezat într-o raclă și păstrat mai întâi în Biserica Sfinților Apostoli, apoi în Biserica din Vlaherne.

Unul dintre cele mai cunoscute episoade legate de cinstitul odor este vindecarea împărătesei Zoe, soția împăratului Leon cel Înțelept. După ce a visat-o pe Maica Domnului, împărăteasa a cerut deschiderea raclei, iar după ce Brâul a fost așezat peste ea s-a vindecat. În semn de recunoștință, Zoe l-a împodobit cu fir de aur.

Începând din secolul al 12-lea, Brâul a fost împărțit în mai multe fragmente, care au ajuns în diferite locuri din lumea creștină. O parte importantă se păstrează la Mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos, precum și la Mănăstirea Kato Xenia.

De-a lungul secolelor, Cinstitul Brâu a fost purtat în procesiuni, mai ales în perioade de epidemii și încercări, credincioșii cinstindu-l și cerând prin rugăciune mijlocirea Maicii Domnului. În 1813, fragmentul păstrat la Vatoped a fost adus în Țara Românească în timpul unei epidemii de ciumă.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci