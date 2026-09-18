Echipa proiectului pentru prevenirea izolării sociale a vârstnicilor din jud. Bacău a stabilit calendarul activităților

Echipa proiectului „Vârsta senectuții, Vârsta activă – rețea de cluburi comunitare pentru prevenirea izolării sociale a persoanelor vârstnice din județul Bacău” a stabilit marți calendarul activităților care vor fi derulate în cele 10 localități incluse în program.

Reuniunea celor 15 facilitatori care coordonează acțiunile a fost condusă de protopopul de Bacău, Eugen-Ciprian Ciuche, și arhidiaconul Alexandru Oprea, inspector eparhial și coordonator al Departamentului de Proiecte și Finanțări Nerambursabile al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Activități pentru prevenirea izolării sociale

În perioada următoare sunt programate cel puțin 30 de activități, câte două pentru fiecare dintre cele 15 cluburi comunitare.

Acestea vor fi desfășurate etapizat, astfel încât specialiștii implicați în proiect să poată ajunge în toate comunitățile.

O parte dintre întâlniri va fi dedicată informării și prevenirii. Psihologul și asistentul social vor aborda teme precum prevenirea fraudelor și a abuzurilor asupra persoanelor vârstnice, drepturile sociale și accesul la servicii publice, precum și sănătatea mintală la vârsta a treia.

Programul va include și activități menite să încurajeze socializarea. Printre acestea se numără ateliere de creație și lectură, precum și sesiuni de inițiere digitală, care îi pot ajuta pe beneficiari să păstreze legătura cu membrii familiei aflați la muncă în străinătate.

Un ghid pentru activități dedicate seniorilor

Experiența acumulată în cadrul proiectului va sta la baza unui ghid metodic destinat organizării activităților comunitare pentru persoane vârstnice.

Documentul va cuprinde cel puțin 30 de modele de activități testate în timpul implementării și va putea fi utilizat de serviciile publice de asistență socială din localitățile participante și de alte organizații cu activitate în domeniul social.

Proiectul are 525 de beneficiari, dintre care aproximativ 315 dintre aceștia provenind din mediul rural. Rețeaua celor 15 cluburi comunitare este dezvoltată de Asociația „Treime de Arhierei”, în parteneriat cu Protopopiatul Bacău.

Inițiativa se desfășoară între 1 septembrie și 31 octombrie și beneficiază de o finanțare nerambursabilă acordată de Consiliul Județean Bacău.