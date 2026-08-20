Arhiepiscopia Romanului și Bacăului își propune să ofere rechizite pentru 7.000 de copii și tineri care s-au remarcat prin implicarea în programul eparhial „Școala de Vară – Hristos, calea familiei noastre”.

În mesajul de prezentare a inițiativei, reprezentanții eparhiei au evidențiat dimensiunea solidară a campaniei: „La începutul unui nou an școlar, când emoția se așază din nou în sufletele copiilor, avem prilejul de a transforma grija față de aproapele într-un gest concret de iubire și solidaritate creștină”.

Fiecare pachet are o valoare de 15 lei și conține caiete, pix-uri, orar și alte rechizite necesare. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului subliniază că proiectul urmărește transformarea credinței într-un sprijin concret pentru cei care au nevoie.

„Credem că adevărata măsură a unei comunități se vede în felul în care aceasta știe să fie aproape de cei care au nevoie, iar Biserica este chemată, prin însăși vocația sa, să transforme credința în faptă și iubirea în dăruire”, au transmis reprezentanții eparhiei.

Cei care doresc să sprijine proiectul pot găsi mai multe detalii pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

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