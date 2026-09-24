Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de ieri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Comunicat: 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Miercuri, 30 septembrie 2026, Biserica Ortodoxă Română aniversează 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în slujirea de Patriarh. Cu acest prilej, între orele 09.00-11.00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală.

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Mii de pelerini au participat la sărbătoarea Sf. Teodosie de la Mănăstirea Brazi: Nu s-a temut de puterea lumească

Mii de pelerini au participat marți la sărbătoarea Sfântului Teodosie de la Mănăstirea Brazi, județul Vrancea. Mitropolitul Varnava a subliniat că „Sfântul Teodosie nu s-a temut de puterea lumească”.

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Mănăstirea Antim își va cinsti sfântul ctitor la 310 ani de la martirizarea acestuia: Program

Mănăstirea Antim din Capitală se pregătește să-și cinstească ctitorul la 310 de la martirizarea lui: Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul a fost ucis în 1716 de turcii care îl luaseră în captivitate și conspiraseră la exilarea sa.

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Hram la Parohia Trossingen: Mitropolitul Serafim a explicat că familia e o biserică mică, iar Biserica o familie mare

„Fiecare familie este o biserică mică și biserica în care ne adunăm duminica și la sărbătoare este biserica mare. Și aici formăm o familie duhovnicească lărgită. Toți suntem, încercăm să fim una, să ne simțim frați și surori”, a spus Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord în Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci.

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Intersecție din New York primește numele Reginei Maria: Plăcuța, inaugurată de Președintele României

O intersecție din vibrantul oraș New York a primit marți numele „The Queen Marie of Romania Corner”, în cinstea Reginei Maria a României, la 100 de ani de la debarcarea suveranei în oraș, ca parte din turneul ei diplomatic ce a condus la recunoașterea internațională a României Mari.

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