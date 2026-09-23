Conaționalii din diaspora pot accesa informații și servicii printr-o campanie a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Conaționalii din diaspora pot accesa mai ușor informații oficiale și servicii publice printr-o nouă campanie a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, se arată într-un comunicat de presă.

Intitulată, „România, mai aproape de tine”, inițiativa a fost elaborată în urma solicitărilor transmise de comunitățile românești din afara granițelor țării pentru o mai bună comunicare cu instituțiile statului.

„Indiferent de distanță, legătura cu țara rămâne una profundă, iar campania România, mai aproape de tine s-a născut tocmai din dorința de a transforma acest sentiment în sprijin real”, a transmis Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al departamentului.

Campania are ca scop transmiterea informațiilor punctuale și actualizate privind drepturile și obligațiile legale, serviciile instituțiilor statului, programele guvernamentale și oportunitățile de finanțare destinate comunităților românești din afara țării.

Alături de români, indiferent de țară

Acțiunea beneficiază de sprijinul mai multor ministere ale Guvernului României, precum și de ajutorul unor instituții și organizații.

În cadrul campaniei vor fi prezentate resurse destinate accesului facil la servicii publice, legăturile cu autoritățile statului la distanță și obținerea de documente.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni va pregăti materiale online, care vor fi publicate pe site-ul instituției, pe paginile de socializare și pe alte portaluri instituționale, dar și în format tipărit, care vor fi distribuite prin intermediul asociațiilor românești din afara granițelor.

Perioada de desfășurare a Campaniei „România, mai aproape de tine” este septembrie–decembrie.