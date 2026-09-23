Părinții angajați care își cresc singuri copiii ar putea primi trei zile în plus de concediu: Propunerea a trecut de Senat

Părinții angajați care își cresc singuri copiii ar putea primi cel puțin trei zile în plus de concediu de odihnă. Propunerea a fost adoptată luni de Senat, urmând să fie dezbătută de Camera Deputaților ca for decizional.

Proiectul de lege propune modificarea articolului 147 din Codul muncii, care acordă acest drept unor categorii speciale care lucrează: persoanele care lucrează în condiții vătămătoare sau periculoase, nevăzătorii sau cei cu orice altă formă de handicap și tinerilor sub 18 ani.

Prin acest demers se urmărește includerea angajaților din familiile monoparentale în categoria de salariați care beneficiază de această facilitate.

Potrivit Agerpres, în motivarea oferită de inițiatorii legii se arată că acordarea unor zile suplimentare de concediu nu reprezintă un privilegiu, ci „recunoașterea unei inegalități de fapt și compensarea unei sarcini suplimentare asumate exclusiv de părintele singur”.

Potrivit rezultatului oficial al votului, 85 de senatori au votat pentru adoptarea propunerii, în timp ce 22 s-au abținut.