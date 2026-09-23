Natura se transformă în loc de învățare: Un spațiu educațional va fi amenajat în Grădina Botanică din Galați

Un spațiu educațional dedicat biodiversității și naturii va fi amenajat în Grădina Botanică din Galaţi, secție a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluță”.

Acțiunea face parte din proiectul european „Beyond Gardening”, care se desășoară în perioada septembrie 2026 – august 2029.

Derulată la nivelul a șapte state, Belgia, România, Germania, Olanda, Spania, Franța și Guadalupe, inițiativa are ca scop transformarea mediului înconjurător în spațiu de învățare și favorizarea incluziunii, a formării și a cooperării la nivel interanțional.

Reprezentanții complexului au transmis pentru Agerpres că realizarea proiectului va oferi comunității „oportunități de apropiere de natură și de explorare a plantelor și a biodiversității, prin experiențe adaptate unor categorii diverse de participanți”.

Totodată, colaborarea internațională va cuprinde activități practice, întâlniri între specialiști și participanți, precum și schimburi de experiență între organizațiile partenere.

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, alături de parteneri din Spanii, se vor implica în organizarea noului spațiu din Grădina Botanică. Finanțarea proiectului este asigurată de Uniunea Europeană.