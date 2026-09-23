Moaștele Sf. Nicolae păstrate în biserica de la Kilometrul Zero al Capitalei vor fi duse în pelerinaj în Germania

Moaștele Sf. Nicolae din patrimoniul Bisericii „Sfântul Gheorghe” – Nou, situată chiar în centrul Capitalei, la „Kilometrul Zero”, vor fi duse în pelerinaj în Germania.

Moaștele vor fi întâmpinate vineri la Parohia „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” din Dortmund, unde, de la ora 18:00, va fi oficiată Taina Sfântului Maslu.

Sâmbătă, moaștele Sf. Nicolae vor ajunge la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”, unde va fi oficiată Sfânta Liturghie.

„Este încă un moment de bucurie duhovnicească și intră în planul acesta misionar, duhovnicesc al parohiei noastre”, a declarat pentru Trinitas TV Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul comunității liturgice „Sf. Gheorghe” – Nou, care va însoți moaștele în Germania.

Conferință duhovnicească

Racla va ajunge și la parohiile românești din Osnabrück și Wuppertal, a anunțat părintele paroh.

Întâmpinarea moaștelor la Osnabrück va avea loc sâmbătă, la 16:30, urmând apoi Taina Sf. Maslu. În continuare, de la ora 18:00, Pr. Emil Nedelea Cărămizaru va susține o conferință despre viața Sf. Martiri Brâncoveni și a Sf. Doamne Maria Brâncoveanu, a cărei canonizare a fost recent proclamată local în Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou, loc de odihnă al familiei domnitoare.

Din comunitățile românești din Germania fac parte și mulți credincioși de origine germană convertiți la Ortodoxie sau ortodocși originari din alte părți ale lumii. Credincioșii din Germania se vor putea închina la racla cu mâna dreaptă a Sfântului Nicolae până duminică seară.