Intersecție din New York primește numele Reginei Maria: Plăcuța, inaugurată de Președintele României

O intersecție din vibrantul oraș New York a primit marți numele „The Queen Marie of Romania Corner”, în cinstea Reginei Maria a României, la 100 de ani de la debarcarea suveranei în oraș, ca parte din turneul ei diplomatic ce a condus la recunoașterea internațională a României Mari.

La evenimentul de dezvelire a plăcuței cu numele intersecției au participat Președintele României, Nicușor Dan, împreună cu Prima Doamnă Mirabela Grădinaru, Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu, consilierul prezidențial Eugen Tomac, și Consulul General al României la New York, Mihaela Simona Florea.

Modelul oferit de o regină

„Este o mare onoare pentru mine să fiu cu dumneavoastră azi. Vreau să mulțumesc autorității locale pentru onoarea pe care ne-o face”, a spus Președintele Nicușor Dan.

„Trăim o epocă în care nu prea mai avem repere, nu prea mai avem ierarhii de valori și nu prea mai avem modele. Și de aceea este important ca, atunci când avem un model cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la el.”

Președintele României a amintit că Regina Maria s-a pus în slujba poporului său în anii dificili ai războiului, când mergea pe front să încurajeze soldații, precum și în anii de diplomație care au condus la recunoașterea României Mari.

Întâlnire între două lumi

„Regina Maria a prezentat Statelor Unite o Românie frumoasă, modernă, europeană și demnă de respect într-o Europă care de-abia își revenea după Primul Război Mondial”, a spus Consulul General Mihaela Simona Florea.

„Primirea Reginei Maria la New York a fost copleșitoare. Mii de oameni au ieșit pe străzile acestui mare oraș să o întâmpine, să o vadă, să o cunoască. Erau dornici să întâlnească o reprezentantă a lumii vechi cu o națiune nouă.”

Istoria dăinuie când alegem să ne-o amintim

Municipalitatea a fost reprezentată la eveniment de Virginia Maloney, consilier municipal pentru Districtul 4 al New Yorkului, unde se găsește intersecția dedicată Reginei Maria.

„Istoria dăinuie atunci când alegem să ne-o amintim. Milioane de oameni vor trece pe aici în anii ce vor urma și vor vedea numele Reginei Maria a României. Poate că vor cunoaște deja povestea ei. Poate că se vor opri și o vor descoperi pentru prima dată. Și, în acest mod modest, o bucată de istorie supraviețuiește”, a spus consilierul municipal.

„New Yorkul a purtat întotdeauna cu sine istoriile altor locuri. Generații întregi au sosit aici, aducând cu ele limbile, tradițiile, amintirile și speranțele lor. Newyorkezii de origine română fac parte din această tradiție extraordinară.”

Președintele Nicușor Dan și Prima Doamnă Mirabela Grădinaru se află la New York, unde președintele participă la Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU, în timp ce agenda primei doamne a României a inclus participarea la mai multe evenimente sociale, inclusiv două găzduite sau inițiate de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump.

Turneul în SUA al Reginei Maria

În această perioadă, în Statele Unite au loc mai multe evenimente jubiliare dedicate Turneului în Statele Unite și Canada al Reginei Maria. Suverana a debarcat la New York în 18 octombrie 1926 și a reușit să schimbe imaginea României în lume, câștigând inimile americanilor.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Calvin Coolidge, a dat o recepție pentru regină la Casa Albă, iar primarul New Yorkului i-a oferit cheia orașului.