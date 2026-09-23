Salvați Copiii România lansează un program pentru părinți dedicat prevenirii situațiilor de risc la adolescenți. Dintre acestea, cele mai comune sunt consumul de alcool și tutun, jocuri de noroc, substanțe și riscuri din mediul online.

Inițiativa, intitulată „Conectat cu adolescentul meu”, are ca scop recunoașterea timpurie de către membrii familiei a situațiilor care pot să afecteze sau să pună în pericol siguranța și sănătatea tinerilor, propunând mijloace de comunicare pentru rezolvarea problemelor asociate vârstei.

Potrivit unui comunicat de presă, primele sesiuni pentru părinți vor fi organizate în municipiile Iași și Craiova.

Statistici îngrijorătoare

Potrivit datelor furnizate de organizație, un procent de 81% dintre adolescenții români au consumat alcool cel puțin o dată, față de media europeană aflată la 73%. Dintre aceștia, jumătate dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani au consumat în ultima lună.

Totodată, expunerea la substanțe interzise constituie un motiv de îngrijorare. În cazul copiilor, trei din zece cunosc persoane care au luat contact cu droguri, proporția fiind și mai mare pentru adolescenți, unde patru din zece au cunoștință despre asemenea cazuri.

În rândul celor cu vârste de peste 14 ani, 27% au declarat consum de alcool, 19% au fumat, 11% au utilizat produse din tutun încălzit, iar 16% au vapat în săptămâna anterioară cercetării.

Printre problemele semnalate de Salvați Copiii România se regăsește și frecventarea jocurilor de noroc în rândul minorilor. Potrivit rezultatelor analizei, 14% dintre copii au luat parte la activități de acest fel, iar 40% dintre ei au prieteni care se implică în acest comportament.

Familia în sprijinul adolescenților

Președintele executiv al Salvați Copiii România, Gabriela Alexandrescu, a subliniat că lipsa unor informații valide poate avea consecințe asupra adolescenților.

„În lipsa unor surse oficiale și accesibile de informare, copiii și adolescenții ajung să se informeze din surse informale, adesea incomplete sau eronate. În acest context, rolul părinților devine esențial”.

Gabriela Alexandrescu a explicat că sprijinul pe care tinerii îl primesc în familie din partea părinților poate fi un element esențial în prevenirea comportamentelor de risc și favorizarea unei dezvoltări sănătoase.

La rândul său, psihologul clinician și psihoterapeutul Simona Bidileci a subliniat importanța siguranței emoționale în relația dintre părinți și copii.

„Sprijinul părinților este crucial, iar siguranța emoțională funcționează ca un scut de apărare. În absența unei abordări sistemice și coerente în mediul școlar, intervențiile dedicate părinților reprezintă o soluție eficientă și necesară pentru a crea un cadru de sprijin”, a transmis psihologul clinician.

Direcțiile programului

Prin sesiunile organizate în cadrul programului „Conectat cu adolescentul meu”, părinții vor primi informații despre sănătatea emoțională a adolescentului, precum și problemele care îi pun viața în pericol: alcool, tutun și droguri, jocurile de noroc și conținut online dăunător.

Totodată, printre temele abordate se numără relațiile dintre adolescenți și accesarea serviciilor medicale.

Programul are ca scop să ajute la identificarea timpurie a unor comportamente care pot deveni problematice, oferind recomandări practice în vederea depășirii unor situații de criză.

„Prin creșterea nivelului de informare și a încrederii părinților în abordarea subiectelor dificile, proiectul contribuie la reducerea comportamentelor de risc în rândul adolescenților, inclusiv a consumului de substanțe și dependențelor”, au transmis reprezentanții organizației.

În cei peste 36 de ani de existență, Salvați Copiii România a demarat numeroase programe de educație sau cu caracter social destinate copiilor, ajutând peste 4.522.000 de beneficiari.