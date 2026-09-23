În Capitală se va inaugura o expoziție de carte veche dedicată jubileului de 1400 ani de la compunerea Imnului Acatist

Biblioteca Sfântului Sinod și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (BCU) vor inaugura joi, 24 septembrie, o expoziție de carte dedicată jubileului de 1400 de ani de la compunerea Imnului Acatist către Maica Domnului.

Intitulată „Bizanț după Bizanț. Imnul Acatist al Maicii Domnului reflectat în vechi tipărituri”, expoziția va fi vernisată în prezența conf. univ. dr. Mireille Rădoi, Directoarea Generală a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, și a Arhim. Policarp Chițulescu, Directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Vor fi expuse vechi tipărituri românești, grecești și slavone, în 22 de ediții provenite din 11 centre tipografice, care ilustrează tradiția, circulația și receptarea Imnului Acatist al Maicii Domnului pe teritoriile românești.

Exponatele selectate reprezintă și importante mărturii despre păstrarea și transmiterea credinței creștine ortodoxe, despre istoria tiparului, a cărții și a culturii scrise din spațiul românesc și european, transmit organizatorii.

Evenimentul are loc joi, 24 septembrie 2026, de la ora 12:00, în Salonul „Carol I” al BCU din Str. Dem. I. Dobrescu nr. 1.

Imnul Acatist către Maica Domnului, mai cunoscut credincioșilor ca Acatistul Bunei Vestiri, compus probabil de Sf. Cuv. Roman Melodul, a fost cântat prima dată în Biserica din Vlaherne după respingerea asediului avaro-persan din 626 asupra Constantinopolului.

În timpul imnului, credincioșii au stat în picioare în semn de evlavie și mulțumire față de Maica Domnului. Numele de akathistos înseamnă „a sta în picioare” în limba greacă.

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