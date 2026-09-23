Hram la Parohia Trossingen: Mitropolitul Serafim a explicat că familia e o biserică mică, iar Biserica o familie mare

„Fiecare familie este o biserică mică și biserica în care ne adunăm duminica și la sărbătoare este biserica mare. Și aici formăm o familie duhovnicească lărgită. Toți suntem, încercăm să fim una, să ne simțim frați și surori”, a spus Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord în Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia Trossingen din Germania, care a cinstit anticipat Zămislirea Sf. Ioan Botezătorul, unul dintre ocrotitorii comunității. „Este o parohie foarte activă și care are grijă de credincioși în general și mai cu seamă de copii”, a apreciat părintele mitropolit.

Să ne încredințăm lui Dumnezeu

De asemenea, părintele mitropolit a vorbit despre taina Crucii și iubirea lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre credincioșii Lui. „Tot ce se întâmplă în viața noastră, în lucrurile mari și în lucrurile mărunte, este voia lui Dumnezeu, este prezența lui Dumnezeu, numai că noi nu ne dăm seama”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Și atunci tot ce se întâmplă în viața noastră, se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, din pronia și grija lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră și nu trebuie să ne speriem, să ne tulburăm, ci să le acceptăm pe toate ca venite la Dumnezeu.”

„De aceea, în Rugăciunea Domnească Tatăl nostru, ne rugăm: Fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ”, a adăugat Mitropolitul Germaniei.

„Deci să ne încredințăm voii lui Dumnezeu și să nu ne tulburăm, să nu ne speriem de tot ce vine asupra noastră. Pentru că în toate este mila lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu spre binele nostru, Că toate le lucrează Dumnezeu spre binele celui care crede în El și-L iubește.”

Curaj creștin

În acest sens, ierarhul i-a încurajat pe credincioși să nu se teamă de purtarea suferințelor și necazurilor: „Vă pun la inimă să fiți curajoși în purtarea crucii de zi cu zi, în purtarea necazului, greutăților, ispitelor care vin asupra fiecăruia dintre noi”, le-a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Să fim curajoși, să nu ne lăsăm de biserică, să nu ne lăsăm de rugăciune, ci să înmulțim rugăciunea și credința în ispitele și în purtarea crucii noastre și atunci Dumnezeu ne va ridica din toate ispitele și necazurile noastre.”

Moment artistic și chemare la implicare

Mulți dintre cei aproximativ 300 de credincioși prezenți au venit la Sfânta Liturghie în costume populare provenite din toate regiunile românești.

La final, sub îndrumarea doamnei preotese Cristiana Chirilă, care se ocupă de corul bisericii, copii și adolescenți îmbrăcați în straie românești au susținut un moment artistic.

Părintele Mitropolit Serafim nu a ezitat să îndemne credincioșii parohiei să contribuie la bursele pe care Mitropolia Germaniei le acordă pentru aproape o mie de copii nevoiași din Moldova printr-un program filantropic care a debutat în 2013.

Parohia Trossingen este situată în regiunea de unde izvorăște Dunărea. Celălalt hram al comunității este Acoperământul Maicii Domnului.

Donații pentru bursele sociale

Rumänische Orthodoxe Metropolie (KdöR)

IBAN: DE 47 7509 0300 0401 1678 04

BIC: GENODEF1M05

Zweck/Scop: „Spende für arme Kinder in Moldau”/”Donaţie pentru copii săraci din Moldova”.

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