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Vârstnici din jud. Sibiu au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite oferite de Federația Filantropia

Cristian Damian
Foto creditFacebook / Federația Filantropia
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Un număr de 100 de vârstnici din județul Sibiu au primit recent de consultații oftalmologice gratuite oferite de Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Acțiunea face parte din campania „Ajută un bătrân să zâmbească” și s-a desfășurat la Centrul Catedral „Sfânta Treime” din Sibiu. Beneficiarii au provenit din municipiul Sibiu, Cisnădie și localități din Mărginimea Sibiului.

Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președintele Federației Filantropia, a declarat pentru Trinitas TV că inițiativa urmărește să fie un ajutor pentru persoanele vârstnice „atât prin oferirea de servicii medico-sociale, cât și prin sprijinirea materială”.

„Una din direcțiile strategice ale Federației Filantropiei este aceea de a sprijini comunitățile vulnerabile și mai ales organizațiile membre”, a spus Pr. Ciprian Ioniță.

„Filantropia unește inimi”

Campania, organizată pentru a treia oară în comunitățile locale sibiene, a fost derulată în colaborare cu echipa Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu.

„Le mulțumim celor de la București și echipei care s-a ostenit în aceste zile”, a transmis părintele Adrian Roman, președintele organizației de la Sibiu.

Preotul a subliniat importanța colaborării pentru ajutorul persoanelor vulnerabile: „Nădăjduim că va fi cu folos pentru toți, pentru că filantropia unește inimi și astfel ne bucurăm toți de această dăruire pe care fiecare o face într-un context ca acesta”.

Printre acțiunile desfășurate de Federația Filantropia se numără acordarea de pachete cu alimente, asigurarea lemnelor de foc și plata facturilor la energie și gaze.

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