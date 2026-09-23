Vârstnici din jud. Sibiu au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite oferite de Federația Filantropia

Un număr de 100 de vârstnici din județul Sibiu au primit recent de consultații oftalmologice gratuite oferite de Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Acțiunea face parte din campania „Ajută un bătrân să zâmbească” și s-a desfășurat la Centrul Catedral „Sfânta Treime” din Sibiu. Beneficiarii au provenit din municipiul Sibiu, Cisnădie și localități din Mărginimea Sibiului.

Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președintele Federației Filantropia, a declarat pentru Trinitas TV că inițiativa urmărește să fie un ajutor pentru persoanele vârstnice „atât prin oferirea de servicii medico-sociale, cât și prin sprijinirea materială”.

„Una din direcțiile strategice ale Federației Filantropiei este aceea de a sprijini comunitățile vulnerabile și mai ales organizațiile membre”, a spus Pr. Ciprian Ioniță.

„Filantropia unește inimi”

Campania, organizată pentru a treia oară în comunitățile locale sibiene, a fost derulată în colaborare cu echipa Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu.

„Le mulțumim celor de la București și echipei care s-a ostenit în aceste zile”, a transmis părintele Adrian Roman, președintele organizației de la Sibiu.

Preotul a subliniat importanța colaborării pentru ajutorul persoanelor vulnerabile: „Nădăjduim că va fi cu folos pentru toți, pentru că filantropia unește inimi și astfel ne bucurăm toți de această dăruire pe care fiecare o face într-un context ca acesta”.

Printre acțiunile desfășurate de Federația Filantropia se numără acordarea de pachete cu alimente, asigurarea lemnelor de foc și plata facturilor la energie și gaze.